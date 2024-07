Your browser doesn’t support HTML5 audio

18/07/2024 · 10:05 AM

Medallista sistemáticamente en lucha en los Juegos Olímpicos desde 1952, Irán tiene la intención de demostrar su talento una vez más este verano en París. El país, que ha luchado por mantener la lucha grecorromana y la lucha libre en el programa olímpico, es uno de los más reconocidos del mundo en estas disciplinas. Es el último capítulo de nuestra serie "Un país, un deporte olímpico".

Por Nicolas Bamba

Entre el ancestral boxeo inglés que sigue siendo un éxito y el auge de las artes marciales mixtas (MMA), impulsadas por el poder y la notoriedad de la organización Ultimate Fighting Championship (UFC), la lucha libre no es el deporte de combate más popular. Aun así, sigue siendo un pilar de los Juegos Olímpicos modernos. Este verano en París, para los Juegos Olímpicos 2024, se repartirán 72 medallas, incluidas 18 de oro, entre lucha grecorromana y lucha libre para los hombres, y lucha libre para las mujeres. Una búsqueda de medallas en la que Irán está interesado.

Gholamreza Takhti, una leyenda eterna de la lucha libre en Irán

En la delegación iraní tienen, por supuesto, el récord de Londres 2012. En el Reino Unido, los iraníes ganaron 13 medallas en todos los deportes, seis de las cuales fueron sólo de lucha libre. En toda su historia olímpica, el país ha cosechado 76 medallas, 47 de ellas con la lucha libre, de lejos el deporte en el que los iraníes son más prolíficos por delante de la halterofilia (20 medallas).

En Irán, la memoria de los veteranos se transmite de generación en generación. Gholamreza Takhti, medalla de plata en 1952 en Helsinki, oro en 1956 en Melbourne y de plata nuevamente en 1960 en Roma, sigue siendo un gran icono del deporte iraní, medio siglo después de su muerte a la edad de 38 años en circunstancias misteriosas. Conocido por su talento, cortesía y juego limpio en sus peleas, Gholamreza Takhti, también conocido por el seudónimo de "Jahan Pahlevan" ("Campeón del Mundo"), sigue siendo un héroe en un país apasionado por la lucha libre.

La atracción de Irán por la lucha libre proviene del varzesh-e pahlavani. Este deporte nacional, similar a un arte marcial persa, combina el culturismo, la gimnasia, los ritos espirituales, la danza y la lucha, todo al son de un tombak, un instrumento de percusión iraní. Varzesh-e pahlavani se practica en un zourkhaneh ("casa de la fuerza, la caballerosidad y la generosidad"), un gimnasio tradicional en Irán. Esta disciplina ahora es menos seguida en el país, y los niños se inclinan más por la lucha, un deporte más moderno.

Cuando el Comité Olímpico Internacional le preguntó sobre la popularidad de la lucha libre en Irán, Mohammad Talaei, entrenador de lucha libre en el equipo nacional, dijo: "En Estados Unidos, los niños que quieren desafiarse a sí mismos practican boxeo. En Brasil, en las calles o en las escuelas, se juega al fútbol. En Irán, para demostrar que somos fuertes, o en el Shahnâmeh, una colección de poemas antiguos y cuentos épicos de la antigua Persia, la lucha es la más importante".

De la mano con Estados Unidos

La delegación iraní regresó de los Juegos Olímpicos de Tokio con cuatro medallas en lucha. Un buen total que casi no llegó a existir, porque hace unos años se habló de simplemente eliminar la lucha libre del programa deportivo olímpico. En febrero de 2013, el Comité Olímpico Internacional (COI) anunció la retirada de este deporte, que había estado en todas las ediciones de la era moderna desde la primera en 1896, a excepción de la de 1900.

Pero Irán se ha opuesto ferozmente a esta decisión. Mejor aún, Teherán y Washington han avanzado de la mano en esta batalla de cabildeo para mantener la lucha en los Juegos. Es uno de los pocos temas en los que iraníes y estadounidenses están de acuerdo y pueden trabajar juntos, a pesar de la hostilidad entre las dos potencias en los últimos 45 años.

Unos días después del anuncio del COI, el entonces presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad, llegó a hacerse una foto con el equipo de lucha estadounidense, pasando por Teherán, con la pancarta de estrellas de fondo. Este trabajo finalmente dio sus frutos en septiembre del mismo año: la lucha se mantuvo en el programa de los Juegos Olímpicos de 2020 y 2024.

También en la lucha, las mujeres iraníes no son libres

Sin embargo, los profundos problemas que sacuden a la sociedad iraní no escatiman la lucha. En 2015, generó esperanza la decisión de la Federación Iraní de Lucha de abrir el deporte a las mujeres. Pero enumeró requisitos que son incompatibles con la lucha libre a nivel internacional, como la no presencia de hombres durante los combates o el uso de ropa no adecuada para la lucha libre.

En septiembre de 2023, Shirin Shirzad, directora de la Federación de Refugiados Iraníes en Escocia, declaró al diario francés Le Monde: "Lo que hacen las mujeres en Irán no es realmente deporte. Esto es una ilusión. Nuestro sueño es simplemente poder practicar sin discriminación". Al igual que en Tokio, ninguna mujer iraní participará en París 2024.