Italia declara el estado de emergencia ante la crisis migratoria

Dado que el flujo de llegadas se ha multiplicado por cuatro en comparación con el año pasado, el Gobierno de Giorgia Meloni quiere facilitar la entrada en vigor de nuevas medidas. La oposición, en cambio, rechaza que se opte por soluciones de emergencia ante un problema estructural. Con la corresponsal de RFI en Roma, Blandine HugonnetHacerse cargo de los inmigrantes, trasladarlos, expulsarlos simplificando y acelerando los procedimientos... Este es el objetivo del estado de emergencia decretado para seis meses por el Gobierno italiano dominado por la extrema derecha.Cinco millones de eurosSe han liberado cinco millones de euros de presupuesto y un comisario especial se encargará de aumentar los medios de transporte y las estructuras de gestión de los exiliados en cada región.Esta medida responde a las 32.000 llegadas a las costas italianas desde principios de año, un aumento calificado de "excepcional". El pasado fin de semana, el país tuvo que rescatar a 3.000 personas en el Mediterráneo.La oposición preocupadaPero la solución de emergencia inquieta a la oposición: cuatro regiones y metrópolis -Milán, Florencia, Roma y Turín- gobernadas por la izquierda se han negado a firmar el estado de emergencia por temor a que la gestión se limite al registro, la detención y la repatriación, sin pasar por la integración. Piden al Ejecutivo que dé marcha atrás en el próximo endurecimiento del decreto sobre inmigración que se debate en el Senado este martes 18 de abril."Se ha declarado el estado de emergencia, y el Gobierno no sólo no quiere dialogar con nosotros para ampliar nuestra capacidad de acogida e inclusión, sino que quiere reducirla. Al mismo tiempo, quiere reducir la deuda trayendo más extranjeros, trabajadores que pagarán sus impuestos en Italia. Es un gobierno ambiguo. Al no querer resolver de raíz el problema estructural de la acogida, está creando él mismo esta situación de emergencia, ¡lo que no deja de ser paradójico!", subraya el alcalde de Bolonia, Matteo Lepore.El papel de EuropaSi el estado de emergencia migratoria, al igual que el apretón de tuercas que lo acompaña, no es la respuesta adecuada, según la oposición de izquierdas, algunos lo ven como una oportunidad para hacer sonar de nuevo la alarma en Bruselas, mientras todos los campos políticos italianos siguen repitiendo a coro que la solución a la crisis migratoria en Italia vendrá de Europa.