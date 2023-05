Israel mata a jefe militar de la Yihad Islámica durante bombardeo de Gaza

La organización islamista palestina de Ali Ghali “comandante de la unidad de lanzamiento de cohetes” en un bombardeo israelí contra la Franja de Gaza antes del amanecer. Cientos de cohetes fueron lanzados este miércoles desde la Franja de Gaza hacia Israel poco después de nuevos ataques israelíes, elevando a 25 el número de palestinos muertos, según fuentes locales. Con los informes de Daniel Blumenthal, corresponsal en Tel Aviv, y Sami Boukhelifa, corresponsal en JerusalénA las dos y media de la madrugada Israel volvió a lanzar un fulminante ataque para matar al comandante del sistema de cohetes de la Yihad Islámica."Ali Ghali (...) comandante de la unidad de lanzamiento de cohetes (...) fue asesinado en el sur de la Franja de Gaza junto a otros mártires", indicó un comunicado de las Brigadas de al Qods, brazo armado de la Yihad Islámica.Este ataque se produjo al fin de un día en que la Yihad Islámica palestina disparó centenares de cohetes contra las poblaciones civiles israelíes, incluida la zona central y densamente poblada de Israel, Tel Aviv, Rishon Letzion y Holón.Desde el comienzo del operativo que Israel denomina ¨Escudo y Flecha¨, los palestinos de la Yihad Islámica lanzaron más de 500 cohetes contra Israel, pero muy pocos causaron daño y la mayoría fueron interceptados por el sistema de defensa antimisiles Cúpula de Hierro.La Franja de Gaza permanece cerrada, miles de jornaleros no pueden ingresar a Israel para trabajar y no hay acceso de mercaderías, a excepción de ayuda humanitaria, ya por tercer día consecutivo.Gaza está enterrando a los muertos, intentando tratar a sus heridos y realojar a las familias afectadas. El enclave palestino bajo bloqueo egipcio-israelí está completamente sellado. Nada ni nadie puede entrar ni salir, ni siquiera los pacientes que necesitan asistencia médica. Todo está bloqueado hasta nuevo aviso.Empiezan a agotarse algunos alimentos y el combustible importado de Israel. La central eléctrica de Gaza funciona con gasóleo. Ahora está limitando su producción.Egipto ya había anunciado ayer que su intermediación entre las partes había logrado concertar un cese de fuego, pero al caer la tarde regresó la lluvia de cohetes desde Gaza y está mañana fuentes palestinas dicen que por ahora no hay avances en las deliberaciones por un cese de fuego.Desde Gaza reportan la muerte de 25 personas desde el comienzo de la actual ronda de violencia, incluidos seis niños.