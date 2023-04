Irán vigilará con cámaras inteligentes a las mujeres sin velo

La policía iraní anuncio la entraga en vigor desde este sábado de nuevas medidas para controlar el uso del velo y obligar a las mujeres a respetar el hiyab obligatorio en el país desde la revolución islámica de 1979. Con nuestro corresponsal en Teherán,Siavosh GhaziSegún los responsables de la policia iraní, nuevas cámaras de vigilancia permitirán identificar en la calle, en el coche o en los centros comerciales a las mujeres que no respeten el velo. Estas nuevas tecnologías no cometerán errores, aseguró este viernes el jefe de la policía. Una foto de las mujeres sin velar sera tomada en el acto y enviada por mensaje sms con un mensaje de advertencia. En caso de reincidencia, estas mujeres pasarán a disposición judicial y deberán pagar una sanción, serán privadas de determinados servicios sociales, o se les impedirá salir del pais. Los coches de las mujeres que no lleven velo también podrán ser incautados durante varias semanas. De igual manera, los restaurantes, cafés o tiendas cuyos empleados no respeten el velo, podrían ser cerrados.Tras la muerte en septiembre de 2022 de Mahsa Amini, arrestada por la policía del orden público por no respetar el velo, un creciente número de mujeres deciden no llevar esta prenda en la calle en señal de protesta. El fiscal adjunto de Iran anunció que aquellos que alientan a las mujeres a quitarse el velo podrán ser condenados a penas de hasta 10 anos de prisión.