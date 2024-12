Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Parlamento iraní, controlado por los conservadores, acaba de aprobar una nueva ley que endurece considerablemente las multas y sanciones contra las mujeres que no respeten el uso del velo, lo que ha provocado indignación. El Presidente iraní ha expresado sus dudas sobre la pertinencia de esta ley.

Por Siavosh Ghazi, corresponsal de RFI en Teherán

La nueva ley, aprobada definitivamente, entrará en vigor el 13 de diciembre. Las mujeres que no lleven velo serán identificadas por cámaras de vigilancia, así como por personas de confianza de las autoridades. Las multas pueden oscilar entre 110 euros y más de 2.000 euros en caso de reincidencia, mientras que el salario básico en Irán es de sólo 120 euros.

Si una mujer no paga la multa, no podrá viajar al extranjero, obtener el permiso de conducir ni otros papeles administrativos. Publicar fotos de mujeres sin velo en las redes sociales también se castigará con una fuerte multa.

También se prevén penas de cárcel para quienes hagan propaganda de la no observancia del velo o envíen fotos o videos de mujeres sin velo a medios de comunicación extranjeros.

Esta ley se aprobó en un momento en que la policía de la moralidad era menos visible en las calles de la capital. Pero está claro que los conservadores han decidido reaccionar al ver cada vez más mujeres que no acatan el uso obligatorio del velo en la calle.

Dos métodos de control

Las mujeres que no lleven velo o que lo lleven de forma deficiente serán identificadas por dos métodos. En primer lugar, por las cámaras de vigilancia que hay por toda la ciudad, sobre todo en los centros comerciales. Pero también hay colaboradores de la policía que podrán denunciar a las mujeres que no lleven velo, enviando a las autoridades la matrícula de su coche, por ejemplo, o la dirección de tiendas o restaurantes donde haya mujeres que no lleven el velo. Los taxistas también están obligados a denunciar a las mujeres sin velo que suban a sus coches, de lo contrario serán multados.

Los extranjeros que vivan legalmente en Irán también pueden denunciar a las mujeres que no respeten el velo. Hay seis millones de afganos en el país y decenas de miles de iraquíes. Esto ya ha provocado protestas en las redes sociales.

Reacciones

El presidente moderado Masud Pezeshkian y miembros de su entorno han criticado la ley, alegando que no se puede aplicar y que provocará tensiones en la sociedad en un momento en que la situación económica ya es muy difícil.

En las redes sociales, muchos internautas también han protestado y denunciado esta ley. Muchos expertos afirman incluso que esta nueva ley podría provocar una ola de indignación poco más de dos años después de las manifestaciones que siguieron a la muerte de Mahsa Amini, que dejaron cientos de muertos en todo el país.