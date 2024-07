Your browser doesn’t support HTML5 audio

26/07/2024 · 10:05 AM

A pocas horas de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024, la seguridad interior es una prioridad para el Gobierno francés. Una de las preocupaciones de Francia son las injerencias extranjeras. Esta semana, el Senado publicó un informe sobre la lucha contra estas influencias exteriores malintencionadas. En él se describen los ataques que sufre el país y los medios para contrarrestarlos.

El informe del Senado no es ambiguo: Francia necesita urgentemente armarse más en esta Guerra Fría 2.0. Exige una profunda “revolución” de la mentalidad francesa frente a las “influencias extranjeras malévolas” y la “neo-guerra fría”, y aboga por movilizar a toda la nación para intensificar la lucha. Al igual que otras democracias, Francia está en el punto de mira de Estados autoritarios que disponen de medios colosales.

47 recomendaciones

El 25 de julio, una comisión de investigación del Senado publicó su informe titulado “La lucha contra las influencias extranjeras malévolas: por una movilización de toda la nación frente a la neo-guerra fría”, tras seis meses de trabajo y audiencias de 120 personalidades, entre ellas cinco ministros.

El informe propone una hoja de ruta de 47 recomendaciones que deberán aplicarse en diversos sectores. Entre ellas, “reforzar” Viginum, el organismo francés encargado de luchar contra las interferencias digitales extranjeras, dándole “un estatuto de agencia del Estado con gestión autónoma y situada bajo la autoridad de la Secretaría General de Defensa y Seguridad Nacional (SGDSN)”, e incrementando sus medios humanos, materiales y jurídicos.

También recomienda crear un “observatorio” de estas influencias extranjeras “que reúna a las partes interesadas de la sociedad civil y los actores públicos afectados”.

El peligro de las redes sociales

“Se calcula que la ‘galaxia rusa’ gasta alrededor de mil millones de euros. Por otro lado, se calcula que hay dos millones de chinos trabajando en estas cuestiones de injerencia o control de las redes sociales”, explica el socialista Rachid Temal, ponente de la comisión de investigación, en declaraciones a RFI.

Las redes sociales son un terreno de juego predilecto para la desestabilización extranjera. Esta misma semana, un video fue difundido masivamente por cuentas prorrusas, en el que un supuesto combatiente de Hamás amenaza con actos terroristas durante los Juegos Olímpicos París 2024. La unidad Info Verif de RFI analizó el falso montaje.

Pero la lucha contra estos ataques no puede dejarse únicamente en manos de los medios de comunicación, como señala Dominique de Legge, presidente de Los Republicanos (derecha) de la comisión: “La educación nacional y el mundo de la cultura deben tomar conciencia del peligro. No es una cuestión de especialistas, concierne a todos los franceses. Es todo un trabajo de educación que quizás no hemos hecho lo suficiente hasta ahora”.

El ponente Rachid Temal también subrayó la necesidad de “ganar la batalla de la narrativa. (…) Tenemos que decir alto y claro los valores que defienden nuestro país y nuestra democracia”.

Al mismo tiempo, es necesario reforzar las capacidades de ciberseguridad. El informe pide una reevaluación de los recursos de que disponen las fuerzas armadas, destacando el creciente número de amenazas.