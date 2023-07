[3/5] Madagascar es el primer país africano en el que se ha documentado y probado la injerencia electoral rusa. Durante las elecciones presidenciales de 2018, entre seis y nueve de los treinta y seis candidatos que se disputaban la magistratura suprema, recibieron la ayuda de misteriosos estrategas de Moscú. Se trata de un modus operandi metódico y bien perfeccionado en uno de los países más pobres del mundo, pero en el que se dice que el coste de una campaña electoral es de los más altos del planeta, gracias a una ley electoral permisiva que no fija techo y autoriza la financiación extranjera. El corresponsal de RFI en Madagascar repasa estas elecciones presidenciales "amañadas" con el periodista de investigación que demostró la influencia rusa en un documental de la BBC de 2019.

De nuestro corresponsal en Antananarivo, Sarah Tétaud

"No sabía quién los enviaba, ¡pero lo que sí sabía era que eran rusos y que venían a apoyarme! Así que no me puse a buscar la quinta pata del gato". Pasteur Mailhol fue uno de los primeros candidatos a las elecciones presidenciales de 2018 en Madagascar que admitió ante la periodista de investigación Gaëlle Borgia que había recibido ayuda de los rusos.

En su documental "¿Manipuló Rusia las elecciones presidenciales?", la periodista franco-malgache revela cómo los hombres de Wagner actuaron para influir en el voto. "Durante nuestra investigación, pudimos identificar a media docena de candidatos presidenciales malgaches que habían sido contactados por rusos. Se presentaron como estrategas electorales. Decían tener experiencia en elecciones en África", explica Borgia.

Las decenas de rusos que habían entrado en el país con visados de turista no tardaron en ofrecer ayuda logística y financiera. Omer Beriziky, ex Primer Ministro y candidato a las elecciones, relata en el documental los primeros intercambios que mantuvo con sus interlocutores: "Me preguntaron si estaba dispuesto a abrir la diplomacia malgache a otros horizontes. Les dije que por supuesto. Y me dijeron: te ayudaremos". Pregunta de Gaëlle Borgia: ¿Y a cuánto ascendía su presupuesto con los rusos? Respuesta : Algo menos de 2 millones de dólares.

"Los rusos prometían grandes sumas"

"Lo que sabemos -afirma el periodista de investigación- es que por esta injerencia electoral en Madagascar, los rusos prometieron grandes sumas de dinero. Promesas que no siempre cumplieron. Disponían de un gran presupuesto para imprimir un periódico gratuito distribuido fuera de la capital, donde se publicaban artículos a favor de los candidatos que apoyaban. Y eso significaba miles de impresiones cada semana".

Poco a poco, los generosos patrocinadores pasaron a formar parte de los equipos de sus distintos protegidos.

En el corazón del equipo de campaña

"Poco a poco, se convirtieron incluso en jefes de campaña de las elecciones malgaches. Y según los testimonios que escuchamos, los miembros de los equipos electorales malgaches acabaron estando a sus órdenes", explica el periodista.

Extracto del documental: "Era como si fueran ellos los que decidían lo que debíamos hacer y nosotros teníamos que hacerlo. Tenía la impresión de que éramos más proveedores de servicios que el equipo de campaña del candidato". En cuanto a las contrapartidas, los negociadores fueron claros: "Si uno de los candidatos acababa en la segunda vuelta, bueno, los perdedores apoyados por Rusia tendrían que apoyar al candidato ganador".

Entonces, ¿debe el actual presidente Andry Rajoelina su victoria a los rusos?

"Sabemos que los rusos se acercaron a él durante la segunda vuelta -y que cambiaron de opinión, porque inicialmente pensaban apoyar al presidente saliente, Hery Rajaonarimampianina- y sabemos que, tras su elección, los rusos se reunieron en secreto con ministros del gobierno malgache. Pero hoy es difícil demostrar que Andry Rajoelina contara con ayuda rusa para ganar las elecciones presidenciales", explica Gaëlle Borgia.

En cuanto a las próximas elecciones previstas para finales de año, algunas fuentes aseguran que varios miembros responsables de injerencias electorales están a punto de abandonar la isla. ¿Será el fin de la estrategia rusa en Madagascar?

¿O el comienzo de un nuevo capítulo?