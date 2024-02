Your browser doesn’t support HTML5 audio

13/02/2024 · 08:07 AM

Unos 205 millones de indonesios, de una población de 270 millones, acudirán a las urnas el miércoles 14 de febrero para renovar su Parlamento, nombrar a sus representantes locales y elegir al nuevo presidente de la República. El actual presidente, Joko Widodo, no puede presentarse a la reelección al final de sus dos mandatos consecutivos. Se espera que a la votación, que ha sido declarada día festivo, asistan al menos el 80% de los votantes, una participación media récord en la región de Asia-Pacífico y en todo el mundo.

Por Nicolas Sanders, enviado especial de RFI en Yakarta

Además de los innumerables candidatos en las elecciones generales (casi 10.000 para 575 escaños por cubrir), tres candidatos se presentan en Indonesia a las elecciones presidenciales. Cada uno propone un "ticket" a la manera de las elecciones estadounidenses, es decir, un compañero de fórmula que está destinado a convertirse en su vicepresidente. Los candidatos para el cargo supremo son designados por un número.

Número 1: Anies Baswedan (compañero de fórmula: Muhainim Iskandar)

Anies Baswedan, de 54 años, se educó en Estados Unidos y entró en política después de una carrera académica. Ex pluma del candidato Joko Widodo en las elecciones presidenciales de 2014, se presenta como independiente bajo la bandera de la "Coalición por el Cambio" respaldada por varios movimientos políticos. Ex ministro de Educación en el primer gobierno de Jokowi (apodo de Joko Widodo) y ex gobernador de Yakarta, lo acompaña Muhaimin Iskandar, presidente del Partido del Despertar Nacional (PKB), el mayor partido político musulmán de Indonesia. Recibieron el apoyo del partido NasDem y de otro partido musulmán, el Partido Justicia Próspera (PKS).

El candidato Anies Baswedan y su compañero de fórmula tienen la intención de hacer que Indonesia sea "justa y próspera para todos los indonesios", mediante el desarrollo de 40 ciudades en todo el país y la cancelación del proyecto insignia de Jokowi para trasladar la capital indonesia a la isla de Kalimantan (Borneo) en Nusantara. Cuando Anies Baswedan se postuló para gobernador de Yakarta en 2017, fue acusado de jugar con el sentimiento religioso de los votantes musulmanes contra su rival Basuki Tjahaja Purnama, un cristiano, más conocido como Ahok, que terminó siendo encarcelado durante dos años por blasfemia, porque había criticado el uso del Corán por parte de sus oponentes durante la campaña.

Número 2: Prabowo Subianto (compañero de fórmula: Gibran Rakabuming Raka)

El actual ministro de Defensa, Prabowo Subianto, de 72 años, ex general de las fuerzas especiales indonesias, implicado en varias violaciones de derechos humanos, especialmente en Timor Oriental y Papúa, se presenta por tercera vez al cargo más alto, tras perder ante Jokowi en 2014 y 2019. Su compañero de fórmula, Gibran Rakabuming Raka, alcalde de Solo (una ciudad de 500.000 habitantes en Java Central) e hijo mayor de Joko Widodo, tiene 36 años y sólo logró postularse después de un fallo del Tribunal Constitucional que permite que los candidatos menores de 40 años se postulen si han sido o están sirviendo actualmente como gobernadores, regente o alcalde. La decisión se vio empañada por acusaciones de nepotismo, ya que el presidente del Tribunal Constitucional era Anwar Usman, cuñado de Jokowi.

Como jefe de Gerindra, un partido político nacionalista populista de derecha, Prabowo ha recibido el apoyo de una coalición de otros partidos, incluidos Golkar y el Partido del Mandato Nacional (PAN). Prabowo y Gibran no han recibido el apoyo directo de Jokowi, ya que se espera que el actual presidente permanezca neutral, pero son vistos como candidatos de "continuidad". Proclamaron su voluntad de seguir la hoja de ruta de Jokowi para convertir a Indonesia en una de las economías más grandes del mundo para 2045. Prabowo también promete construir millones de viviendas en las zonas rurales y proporcionar comidas gratuitas a los escolares para abordar el retraso en el crecimiento entre los más pobres.

Número 3: Ganjar Pranowo (compañero de fórmula: Mahfud MD)

Ganjar Pranowo, de 55 años, exgobernador de Java Central, proviene de las filas del Partido Democrático Indonesio-Lucha (PDI-P), un partido político nacionalista y laico que apoyó a Joko Widodo para la presidencia en 2014 y 2019, liderado por la expresidenta Megawati Sukarnoputri, hija del héroe nacional y primer presidente de Indonesia, Sukarno. Ganjar Pranowo está acompañado por Mahfud MD, de 66 años, ex ministro coordinador de asuntos políticos, legales y de seguridad. Ganjar se presenta como un candidato cercano a la gente y sus preocupaciones, destacando su deseo de mejorar las condiciones de vida de los más pobres ampliando el alcance de la protección social.

Recibió el apoyo del Partido de Desarrollo Unido (PPP), el Partido Conciencia Popular (Hanura) y el Partido de la Unidad de Indonesia (Perindo). Ganjar ha sido objeto de controversia internacional en relación con la campaña que lanzó en 2023 para excluir a Israel de la participación en el Mundial Sub-17 de la FIFA programado para celebrarse en Indonesia. Un torneo finalmente trasladado por la FIFA a Argentina, por la propia acción de Ganjar, que perdió el apoyo de los numerosos aficionados al fútbol en el archipiélago, pero en el proceso recuperó el de los islamistas radicales y los partidarios de la causa palestina.

¿Qué está en juego en las elecciones presidenciales?

El empleo y el costo de la vida se encuentran entre las principales preocupaciones de los indonesios, como lo son en muchos países. Según la Agencia Central de Estadísticas (Badan Pusat Statistik), la tasa de desempleo en agosto de 2023 había caído al 5,32%, y el salario medio mensual en Indonesia se situaba en 3,18 millones de rupias (188 euros). Sin embargo, es interesante notar que según los resultados del estudio "Lo que preocupa al mundo" del Instituto Francés Ipsos en Indonesia, la corrupción sigue siendo la primera preocupación del 53% de los votantes, seguida de la pobreza (43%) y la delincuencia (22%). Estas tres preocupaciones están íntimamente ligadas en la mente de los votantes del archipiélago, que consideran que la corrupción es un acto criminal cuya consecuencia directa es el empobrecimiento de Indonesia en beneficio del enriquecimiento de unos pocos.

Si bien la presencia del propio hijo de Joko Widodo como compañero de fórmula de Prabowo Subianto en las elecciones permitió a este último despegar en las encuestas (para el 81% de los indonesios, las orientaciones seguidas por Jokowi han llevado al país en la dirección correcta), el movimiento estudiantil no lo escuchó de la misma manera. Las protestas estudiantiles que han tenido lugar en las últimas semanas en los campus indonesios, en un contexto de reivindicaciones que también incluyen el tema de los derechos humanos, son una advertencia para el próximo gobierno, especialmente si su composición desagrada a los manifestantes.

El archipiélago, la tercera democracia más grande y el país musulmán más grande del mundo por población (alrededor del 88% de los indonesios son musulmanes), se beneficia de una ubicación estratégica que le da importancia geopolítica. Como miembro de varias organizaciones internacionales, incluidas las Naciones Unidas, el G20 y la ASEAN, Indonesia ocupa un lugar destacado en los asuntos regionales e internacionales. La estabilidad política del país es un engranaje esencial en el mantenimiento de la paz y la estabilidad regionales. Como uno de los mayores exportadores mundiales de carbón, níquel y aceite de palma, Indonesia también está desempeñando un papel clave en la crisis del cambio climático.

En la lucha por la influencia entre Estados Unidos y China en Asia, Indonesia es considerada por Washington como un "Estado indeciso". De este modo, Joko Widodo ha reforzado considerablemente los lazos con China, al mismo tiempo que ha mantenido una fuerte relación con Estados Unidos, especialmente en el ámbito de la defensa.

¿Cómo se está llevando a cabo esta gigantesca elección?

La fórmula Prabowo-Gibran se mantuvo en lo más alto de las encuestas durante toda la campaña, entre el 45 y el 48% según los distintos institutos, e incluso superó la barrera del 50% en los últimos días antes de las elecciones. Si estas cifras fueran confirmadas por los votantes, la fórmula Prabowo-Gibran ganaría en primera vuelta. La fórmula Ganjar-Mahfud MD, situada entre el 26 y el 20%, sufrió una clara erosión al final de la campaña, cayendo a entre el 16 y el 19% de las intenciones de voto. Esta regresión fue principalmente en beneficio de la fórmula Anies-Iskandar, a la que se le acreditó entre un 16 y un 20% al inicio de la campaña, para terminar entre un 20 y un 25% de intenciones en la recta final.

El 14 de febrero, alrededor de 820.000 colegios electorales en las 18.000 islas del extenso archipiélago abrirán a las 7 de la mañana y cerrarán a la 1de la tarde en las tres zonas horarias de Indonesia (UTC +7/8/9). Los votantes mayores de 17 años (el 52% de los votantes registrados tienen menos de 40 años y un tercio tiene menos de 30 años) deben elegir entre las tres candidaturas presidenciales, así como entre decenas de miles de candidatos que compiten por 20.000 cargos nacionales, provinciales y de distrito. Por último, 10.000 candidatos de 18 partidos políticos compiten por uno de los 575 escaños del Parlamento nacional. Todos los partidos políticos deben tener una mujer en al menos uno de cada tres cargos de sus listas. Se necesita al menos el 4% de los votos a nivel nacional para estar representado en el Parlamento.

La votación, de la que está excluido el personal policial y militar, es supervisada por casi siete millones de asesores, funcionarios electorales y trabajadores por cuenta propia. En 2019, durante las últimas elecciones, casi 900 de ellos murieron debido al exceso de trabajo causado por esta gigantesca elección. El recuento de votos comienza tan pronto como cierran las urnas. Utilizando el método de muestreo, la Comisión Electoral publicará las proyecciones de los resultados en la noche del 14 de febrero. Los observadores de la política indonesia creen que se trata de un recuento bastante fiable. El resultado oficial debería conocerse dentro de 30 días, tal vez un poco más si los números resultan ser cercanos. La ley electoral prevé un plazo máximo de 35 días para la divulgación de los resultados definitivos. Está previsto que el nuevo presidente preste juramento el 20 de octubre y nombre a su Gobierno en un plazo de 15 días.