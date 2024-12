Your browser doesn’t support HTML5 audio

Las autoridades descubrieron una nueva edificación subterránea en terrenos de la ex Colonia Dignidad, enclave alemán utilizado como centro de detención y torturas durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile.

Se sospecha que la instalación hallada, hasta ahora desconocida, era un búnker de vigilancia. Con motivo del descubrimiento, Radio Francia Internacional entrevistó al abogado chileno Hernán Fernández, quien representa a víctimas de Colonia Dignidad desde 1996.

Marcos García Herrera, RFI: Abogado Hernán Fernández, ¿este hallazgo le merece sorpresa, indignación u otra cosa?

Abogado Hernán Fernández: No me sorprende, porque tratándose de Colonia Dignidad, del poder que tuvo y el poder que sigue teniendo, porque la estructura jerárquica de dominación, control se mantiene en la actualidad, aunque pareciera increíble. Se obtenía por los hijos de los antiguos jerarcas. Han ido apareciendo documentación, material sísmico, fotografías, videos que incluso incriminan altos personajes de los Gobiernos de la dictadura y que no se tenía conocimiento.

El que aparezca un nuevo búnker tampoco me sorprende en ese mismo sentido o línea de razonamiento. Las armas químicas no se han encontrado y sabemos que se fabricaron y se utilizaron desde Colonia Dignidad ¿Dónde están? Seguramente en esa vasta extensión que llegó a tener 17.000 hectáreas, las que han ido vendiendo los nuevos jerarcas en perjuicio de las víctimas.

Por lo tanto, yo creo que este es un nuevo golpe noticioso, pero que debe llamar a la conciencia pública, la conciencia ciudadana nacional e internacional, de que es una vergüenza para el Estado de Chile hoy y para el Estado alemán que los misterios de Colonia Dignidad, como el destino de los detenidos desaparecidos y la justicia con las víctimas esclavizadas, no tenga solución. Dos Estados unidos para la impunidad, lamentablemente.

RFI: Durante años pasados décadas pasadas, los jerarcas de la colonia hasta se burlaban de las leyes. ¿Esto viene a ser otra burla?

Abogado Hernán Fernández: Se siguen burlando las leyes. Construyeron nuevas empresas y nuevas sociedades para explotar comercialmente los campos, toda la producción agrícola, forestal quedó a provecho solo de los nuevos jerarcas, que son los hijos de los antiguos jerarcas, porque hubo un error del Gobierno democrático en Chile de reconocerle validez a las empresas comerciales de Colonia Dignidad.

Es como si la mafia de Nueva York, la mafia de los carteles de droga de Colombia, el Estado les hubiera dicho que todas las empresas que se constituyeron legalmente son válidas y pueden seguirse usando y explotando. Algo así de insólito, de grave ha ocurrido en Chile con Colonia Dignidad.

Las víctimas no tienen reparación y los misterios de Colonia Dignidad se siguen manteniendo porque hay impacto en silencio entre los que sacan provecho económico y sacan provecho de la información oculta y secreta.

RFI: No se tenía registro previo de la existencia de este búnker, edificación subterránea que habría funcionado como puesto de vigilancia. ¿Qué se puede determinar pericialmente, forénsicamente, a partir de ahora?

Abogado Hernán Fernández: Que Colonia Dignidad fue un recinto, un campo de concentración, aunque Alemania no le guste que uno utilice la expresión campo de concentración, pero sí hubo, y para las víctimas no reparadas sigue existiendo.

A propósito de su pregunta, estos puestos de vigilancia, estos búnkeres subterráneos, eran para ocultar a los prófugos, para hacer reuniones secretas y para poder salir del recinto de Colonia Dignidad. También para impedir la salida y establecer una vigilancia y un control tan sofisticado, que por eso yo le quería decir que Colonia Dignidad fue una cárcel física, rodeada de un río, de las montañas, de las altas cordilleras, de alambradas, de cercos electrónicos con sofisticados mecanismos e instalaciones electrónicas para detectar quién se acercaba a Colonia Dignidad y quién se podía jugar de dicho recinto.

Fue también un lugar de experimentación humana donde se utilizaron fármacos, torturas para los disidentes políticos de la dictadura, pero también para los propios colonos disidentes que buscaron y aspiraron a la libertad y que hoy día no han tenido la reparación que tanto el Estado de Alemania como el Estado de Chile les deben.

RFI: Esto ocurre al año del Plan Nacional de Búsqueda, de la primera vez que el Estado chileno asume la búsqueda de desaparecidos. ¿Tiene algún balance preliminar?

Abogado Hernán Fernández: Hay que tener confianza en que este Plan Nacional de Búsqueda va a reforzar la investigación en el terreno y la información disponible y aquella que deben entregar los que la han mantenido oculta o en secreto todos estos años.

Confiamos y valoramos el trabajo serio, esmerado, que está realizando una jueza chilena de alto rango, Ministra de la Corte de Santiago, la jueza Paola Plaza, que dirige las investigaciones de los casos de detenidos desaparecidos en Colonia Dignidad en cuyo marco se desenvuelven diligencias y también colabora este Plan Nacional de Búsqueda del Estado de Chile.