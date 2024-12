En el norte de Siria, la coalición de grupos rebeldes e islamistas prosigue su avance. Estas operaciones están siendo llevadas a cabo por una coalición de grupos que lucha contra el régimen de Bashar el-Asad. El principal es el HTS, Hayat Tahrir al-Sham, u Organización de Liberación del Levante en árabe. Wassim Nasr, periodista de France 24, está especializado en movimientos islamistas. En 2023 viajó a Idlib para realizar su labor periodística.

Por Guillaume Delteil

RFI: Antes de adoptar el nombre de Hayat Tahrir al-Sham, Organización para la Liberación del Levante, el grupo se llamaba Frente al-Nosra y era la rama siria de Al-Qaeda. Pero se separó de la nebulosa terrorista en 2016. ¿Cuál es hoy su posición política?

Wassim Nasr: Cuando me reuní con Abu Mohammed al-Joulani y con algunos de sus comandantes, ideólogos, etc., todos me dijeron que habían roto con lo que se podría llamar la yihad global, que el terrorismo y los atentados terroristas en Occidente eran un error y que ellos están en una tercera vía, fuera del Estado Islámico, fuera de al-Qaeda, pero centrados en Siria.

[Son] ciertamente rigoristas, ciertamente islamistas, pero por ejemplo menos rigoristas que los talibanes, por hacer una comparación. Porque, por ejemplo, las mujeres van a la escuela, a la universidad, la gente fuma en la calle, se puede oír música en los puestos del mercado. Así que es rigorista y conservadora, pero no es en absoluto la yihad de Al Qaeda o del Estado Islámico. No es en absoluto el conservadurismo extremo de los talibanes, es otra cosa. Y es que así es como consiguen unir a los otros grupos que hay hoy en Siria y montar una operación de esta envergadura. Al mismo tiempo, tienen un férreo control sobre el reducido territorio de Idlib.

Se trata de un grupo sunita que lucha contra un régimen dominado por chiítas en un país donde viven muchas comunidades diferentes. En los últimos días, Hayat Tahrir al-Sham ha hecho una serie de afirmaciones sobre los cristianos de Alepo en particular, y también sobre los kurdos. ¿Cuál es su relación con las minorías?

Sus comandantes, principalmente Abu Mohammed al-Joulani, han hecho llamamientos a la población civil, diciendo: “Ustedes no son el objetivo; desde las primeras horas de los combates, quédense en casa”. Por ejemplo, en la ciudad de Alepo: “No estamos luchando contra ustedes”.

Su jefe de asuntos de las minorías, a quien también conocí en Idlib durante mis visitas a varias aldeas cristianas, donde la gente seguía allí, las iglesias estaban siendo renovadas, etc., también hizo un llamamiento, diciendo a los cristianos, a las minorías: “No son ustedes los que están en el punto de mira, quédense en casa, los protegeremos, etc”.

Así que la forma en que se trata a las minorías es diferente de la forma en que se trata a los yihadistas. Por poner un ejemplo, cuando visité los pueblos cristianos de la región de Jisr el-Shoghour, en Idlib, las iglesias habían sido ciertamente renovadas, los sacerdotes daban misa todos los días, no sólo los domingos, pero no se les permitía tocar las campanas, no se les permitía tener cruces visibles en lugares públicos, no se les permitía convertir a la gente, pero se les permitía dar misa y beber vino.

No debemos imaginar que esto es una democracia, pero es algo diferente, digamos, de lo que podemos imaginar de los yihadistas o de lo que ha ocurrido, al menos en Siria, por parte de Al Qaeda o del Estado Islámico con respecto a las minorías.

¿Qué impulsó la organización a lanzar esta operación?

Un factor importante que olvidamos es el muy local. La presión de los 4 millones de desplazados era muy real. Había manifestaciones todos los días en Idlib contra HTS, diciendo: “HTS abre los frentes, queremos volver a casa, estamos viviendo en campamentos”. “Este es el cuarto, quinto, sexto, séptimo invierno para algunos de nosotros que hemos estado en los campos”. A esto hay que añadir los bombardeos diarios desde las zonas controladas por el régimen y la oportunidad creada por el debilitamiento de Hezbolá, un apoyo esencial para Damasco, que ha sido golpeado en Líbano y Siria por Israel.

Esto realmente creó un revuelo y, en cualquier caso, amenazó la administración de HTS y el control de HTS sobre Idlib, realmente, más que cualquier otra cosa. Así que esta apertura de los frentes es como una válvula que también se está abriendo y aliviando al HTS internamente con respecto a las poblaciones desplazadas que estaban en Idlib.

Es muy importante recordar que la mayoría de estos combatientes proceden de las filas de los desplazados, por lo que luchan por volver a casa. Hay que imaginar que un niño que tenía diez años cuando fue desplazado de su hogar tiene ahora edad suficiente para portar armas y son el grueso de los combatientes.