03/10/2024 · 06:26 AM

Poco equipado, sometido a una fuerte influencia estadounidense y regido por delicados equilibrios políticos y religiosos internos, el ejército libanés es hoy un actor marginal en la guerra en curso entre Hezbolá y el ejército israelí.

Por: Paul Khalifeh, Corresponsal en Beirut

“Un ejército que evacua sus posiciones en lugar de defender la frontera contra una invasión enemiga… No puedo creer lo que oigo”, se queja Salem. Este comerciante de unos cincuenta años huyó con su familia de la ciudad de Saida, a 45 kilómetros al sur de Beirut, “tras la masacre (el 28 de septiembre) por aviones israelíes de decenas de civiles en Ain el-Delb”, al este de esta ciudad predominantemente suní. Esta incursión mortífera provocó el pánico en Saida, donde se registró un desplazamiento masivo de habitantes.

“El ejército se ha convertido en una agencia de prensa, sólo sirve para decirnos que los israelíes entraron en territorio libanés a 400 metros y se retiraron poco después”, añade su mujer, levantando el brazo al cielo en señal de impotencia. El anuncio de la “retirada” del ejército de sus puestos de observación fronterizos tras las amenazas israelíes de una operación terrestre enfureció a muchos libaneses.

La decepción expresada en las redes y en ciertos medios de comunicación llevó al ejército a emitir un comunicado el 1 de octubre en el que se refería a un “redespliegue” y no a una “retirada”. “Con la continuación de la salvaje agresión del enemigo israelí contra varias regiones libanesas, ciertos artículos de prensa han publicado informaciones inexactas sobre una retirada de varios kilómetros del ejército de sus posiciones fronterizas, mientras el enemigo se prepara para lanzar una operación terrestre en el interior del Líbano”, decía el comunicado. “El mando del ejército desea dejar claro que las unidades militares presentes en el sur están redesplegando (evacuando) ciertos puestos de observación avanzados (a otras posiciones) como parte de sus responsabilidades asignadas”.

El ejército libanés está desplegando entre 4.000 y 5.000 soldados entre el río Litani y la frontera, de acuerdo con las disposiciones de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad, que puso fin a la guerra de julio-agosto de 2006 entre Hezbolá y el ejército israelí.

Redespliegue a seis kilómetros de la frontera

Estas explicaciones no convencieron a todo el mundo, incluido el diputado Jamil Sayyed. Este antiguo número 2 de la inteligencia militar y luego director de la Seguridad General bajo tutela siria destacó el “revuelo” y las “protestas” que siguieron al anuncio del “redespliegue”. Reveló que el ejército se disponía a “reposicionar” sus tropas a “una distancia de seis kilómetros de la frontera”.

“Quienes critican al ejército por no responder a la invasión israelí actúan de mala fe”, afirma Joe Baroudi, un electricista de unos cuarenta años. “Sería un suicidio garantizado, porque todo el mundo sabe que el ejército está mal equipado y falto de personal. Los estadounidenses y los occidentales nunca han querido suministrarnos material militar de vanguardia bajo el pretexto de que pueda caer en manos de Hezbolá. ¿A quién quieren engañar? El arsenal del partido es mucho mayor que el del ejército. No lo necesita. La verdad es que la preocupación de ellos siempre ha sido garantizar y preservar la superioridad militar israelí”, explica un ex ministro libanés que pidió el anonimato.

El ejército libanés depende casi totalmente de Estados Unidos para su armamento. Esta dependencia ha aumentado desde la retirada en 2005 de Siria, que había estado suministrando a Líbano equipos rusos. La crisis económica y financiera que azota el país desde 2019 ha tenido consecuencias desastrosas para el ejército. Los salarios de los oficiales han caído al equivalente de 80 dólares y los de los soldados a 20 dólares. Muchos han abandonado las filas del ejército o incluso han desertado, provocando una gran pérdida de personal.

Para evitar el colapso total de la institución militar, Estados Unidos siguió entregando armas y municiones y pidió a sus aliados que ayudaran al ejército libanés en todo lo que pudieran. Muchos países árabes y europeos proporcionaron decenas de miles de raciones de alimentos, mientras que otros suministraron equipos médicos y medicinas. Qatar, por su parte, ofreció la suma de 60 millones de dólares en 2022 para pagar los salarios de los soldados. El apoyo financiero prestado por esta petro-monarquía del Golfo continuó en los años siguientes.

Desequilibrio confesional

Sin embargo, este vasto programa de ayuda tiene dos caras. Al tiempo que ha evitado el colapso del ejército, ha aumentado considerablemente la influencia de Estados Unidos dentro del estamento militar. Sin embargo, el ejército sigue sometido a delicados equilibrios políticos y religiosos que, de alterarse, podrían provocar su colapso. El ejército sigue estando dirigido por un comandante en jefe maronita, que dispone de amplios poderes. Sin embargo, está asistido por el Jefe del Estado Mayor, que es druso, y por el Consejo Militar, compuesto a partes iguales por oficiales cristianos y musulmanes.

Al margen de la corrupción, el ejército es, en cierto modo, el espejo del sistema político libanés, basado en un reparto de los cargos políticos, administrativos, judiciales y militares por comunidades. Esta estructura es necesariamente frágil debido al derecho de veto que tienen los dirigentes políticos de las principales comunidades, especialmente los maronitas, chiíes y suníes. El mando del ejército está obligado a respetar el equilibrio confesional y el equilibrio político de poder en el país para preservar la cohesión de la institución y evitar que se derrumbe, como ocurrió al principio de la guerra civil (1975-1990). El programa de ayuda respaldado por Estados Unidos también ha frenado la hemorragia. Tras las campañas de reclutamiento de los dos últimos años, el número de soldados ha aumentado hasta 45.000-50.000, después de haber caído a menos de 30.000.

Sin embargo, ha surgido un nuevo problema. Hace unos meses, en un encuentro con periodistas, el comandante en jefe, general Joseph Aoun, lamentó que los cristianos ya no muestren entusiasmo por alistarse en el ejército, lo que acentúa el desequilibrio confesional en sus filas. El equilibrio se mantiene relativamente a nivel de oficiales, pero una gran mayoría de suboficiales y soldados son ahora musulmanes.

Aunque respetado por la mayoría de los libaneses y por las principales fuerzas políticas, incluido Hezbolá, un ejército sometido a todas estas limitaciones no es capaz de hacer frente a una invasión del país por parte del ejército israelí. Sin embargo, su papel sigue siendo crucial para preservar la unidad del país y la paz civil, especialmente en las circunstancias actuales. Y está intentando cumplir esta misión. El 29 de septiembre, ante el aumento de las fricciones entre los habitantes de ciertas regiones y los chiíes desplazados, se desplegó en la antigua línea de demarcación que dividió Beirut en dos durante la guerra civil y frente a ciertos puntos clave del país. “El enemigo israelí intenta aplicar un plan de destrucción y sembrar la división entre los libaneses”, advirtió un comunicado militar.

“¿Si Líbano sobrevive a esta guerra y el ejército consigue preservar la paz civil, tendrá un papel más importante que desempeñar en el futuro. No es su líder un candidato no declarado a la presidencia de la República?”, concluye el antiguo ministro.