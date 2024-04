En la Franja de Gaza, la hora del Eid marcó el final del Ramadán en la noche del martes 9 de abril. Un momento festivo empañado por la guerra y difícil de saborear, con familias dispersas, falta de agua y alimentos, rabia y un dolor sin fin.

Reportaje en Gaza de Rami Al Meghari, con nuestros corresponsales en Jerusalén, Sami Boukhelifa, y Ramala, Alice Froussard.

Sarah, su padre, su madre y sus hermanos pasaron el mes de Ramadán en una tienda de campaña de 20 m² en el centro de la Franja de Gaza. "El Ramadán no ha tenido ningún sabor este año", dice la joven, que se perdió lo que suele encontrarse durante este periodo. "Nos perdimos el ambiente especial, la tranquilidad, la espiritualidad y los sentimientos que solemos experimentar durante este mes. Este año nos ha tocado el estruendo de los drones. Su ruido es tan fuerte que tapa la llamada a la oración, que marca la ruptura del ayuno", describe.

No hay ambiente de Ramadán, pero ¿y de Eid? Sarah ahoga una risa avergonzada, antes de responder con cierta decepción: "No hemos preparado nada para Eid". No es fácil celebrar el final del Ramadán en este contexto, sin familia ni amigos. La familia está dispersa", explica la joven. “Algunos de nuestros familiares y amigos están en la ciudad de Gaza. Nosotros estamos aquí, en Deir al-Balah. La alegría se ha ido de Gaza. Oímos que la guerra iba a terminar antes del Ramadán. Luego oímos hablar de una tregua para Eid. Creo que vamos a pasar años esperando que termine esta guerra, y moriremos esperándola”.

Y después, ¿cómo celebrarlo si no queda nada? En el norte de la Franja de Gaza, Malak ha vuelto a vivir entre los escombros de su casa en Jabaliya, un "desierto de ruinas", como ella dice. “Nadie puede imaginar la magnitud de la destrucción, a menos que la veas con tus propios ojos", jura. “Cada día es un sufrimiento inmenso. Todo es difícil, encontrar agua, hacer fuego".

En sus mensajes de voz, explica que ha perdido a miembros de su familia en los bombardeos israelíes, así como todos sus recuerdos. Hoy se siente atrapada en el norte de Gaza, donde los habitantes carecen de todo. Desde hace dos meses, los únicos paquetes de comida que llegan son los lanzados desde el cielo, a los que los habitantes se arrojan arriesgando sus vidas.

Abdelrahman resultó herido la semana pasada cuando cayó uno de estos preciados cargamentos: "Corrí a buscar comida lanzada en paracaídas. Conozco el peligro, puedes morir por los disparos de los israelíes o pisoteado por la multitud. En mi caso, fue un paquete el que me aplastó la pierna al caer del cielo. Ahora que estoy herido, no puedo alimentar a mis hermanos y hermanas". Pero no tenía elección, ya que los puestos del mercado están desesperadamente vacíos, dice Abdelrahman.

Es una situación que enfurece a Sarah, lejos de la calma de un Eid que marca el final del Ramadán y que tanto disfruta. "Me gustaría poder ir a algún sitio y gritar, vociferar mi rabia. Pero ni siquiera puedo hacer eso", confiesa. De momento, estoy condenada a quedarme aquí en la tienda, a vivir sin intimidad. Y no me atrevo a desahogar mi rabia delante de mi familia", se lamenta la joven. La ira es lo único que le queda en una guerra que parece no tener fin.