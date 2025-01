Your browser doesn’t support HTML5 audio

06/01/2025 · 09:00 AM

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibirá el lunes en Washington al opositor venezolano Edmundo González Urrutia, que afirma haber ganado las elecciones presidenciales frente a Nicolás Maduro. González Urrutia pidió a los militares que lo reconozcan como 'comandante en jefe'.

"Se espera que el presidente Biden se reúna mañana con el presidente electo González Urrutia", declaró la fuente, que pidió mantener el anonimato, días antes de la toma de posesión del cargo en Venezuela, que tanto el opositor como el mandatario chavista prometen jurar el 10 de enero.

González Urrutia, de 75 años, llegó a Estados Unidos este domingo en una gira internacional que inició con visitas a Argentina y Uruguay y que continuará con viajes a Panamá y República Dominicana.

"Tercera parada: Washington DC", escribió González Urrutia en la red social X el domingo por la tarde.

Por el momento, la Casa Blanca no ha incluido en la agenda del lunes la reunión con el delfín de la líder opositora María Corina Machado.

Por la tarde, Biden tiene previsto viajar a Nueva Orleans y después a Los Ángeles.

González Urrutia también tenía previsto asistir a una reunión del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), su órgano ejecutivo, pero se ha cancelado debido a la nevada que caerá sobre Washington, informaron a la AFP fuentes de la oposición.

Durante su visita de dos días, González Urrutia se reunirá con congresistas, como el senador republicano Rick Scott, cercano al presidente electo Donald Trump.

Se desconoce si hablará con Trump, quien sucederá a Biden en el cargo el 20 de enero. Marco Rubio, el futuro jefe de la diplomacia estadounidense, es un firme opositor a Maduro, a quien ha tachado de "dictador".

100.000 dólares de recompensa por González Urrutia

González Urrutia, exiliado en España desde septiembre, ha prometido que volverá a su país para ser investido presidente, pese a que las autoridades venezolanas han prometido una recompensa de 100.000 dólares por información que conduzca a su captura.

González Urrutia envió el domingo un mensaje a la Fuerza Armada en el que aseguró que debe "asumir el rol de comandante en jefe" el 10 de enero, fecha de la posesión presidencial.

"El 10 de enero, por la voluntad soberana del pueblo venezolano, yo debo asumir el rol de comandante en jefe", indicó en un video publicado en sus redes sociales.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó reelecto a Maduro sin haber publicado el detalle de las actas.

Estados Unidos, la Unión Europea y varios países latinoamericanos reconocen al exdiplomático como presidente electo y condenan la represión en el país caribeño, donde las manifestaciones poselectorales se saldaron con 28 muertos y más de 2.400 detenidos.

Tres de los arrestados murieron en prisión y cerca de 1.400 han sido puestos en libertad condicional.

Convocatoria a manifestarse el jueves

La líder de la oposición, María Corina Machado, convocó a manifestaciones para el jueves, un día antes de la toma de posesión, llamado que viene condicionado por la dura represión de las manifestaciones que estallaron después de que las autoridades electorales proclamaran reelecto a Maduro, que dejaron 28 muertos, casi 200 heridos y más de 2.400 detenidos en 48 horas. Tres de los arrestados fallecieron en prisión.

"Salgamos llenos de confianza. Paralizados no logramos el cambio. Maduro no se va a ir solo, hay que hacerlo salir con la fuerza de un pueblo que no se rinde jamás", dijo Machado en un video, sin precisar la hora o el lugar de las concentraciones.

"Sal, grita, lucha, es el momento de pararnos firmes y hacerles entender que hasta aquí llegaron", añadió la exlegisladora, declarada en la clandestinidad, cuya última aparición pública fue el 28 de agosto.