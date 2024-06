Your browser doesn’t support HTML5 audio

14/06/2024 · 11:05 AM

Los países del G7, reunidos en una cumbre en Italia, acordaron un préstamo de 50.000 millones de dólares para Ucrania, garantizado por activos rusos congelados. Estados Unidos también anunció nuevas sanciones contra empresas vinculadas a proyectos de gas, incluida una filial de Gazprom. El gigante del gas ruso está en su peor momento y se enfrenta a un cúmulo de malas noticias.

Por Justine Fontaine

El miércoles, el proveedor alemán de gas Uniper anunció que había ganado un caso judicial contra Gazprom, que había dejado de suministrarlo después de la invasión rusa de Ucrania hace poco más de dos años. Uniper podrá reclamar casi 13.000 millones de euros en compensación, según ha dictaminado un tribunal de arbitraje internacional.

A principios de esta semana, Gazprom ya informó de que nunca había producido tan poco gas como en 2023. Una caída en las entregas que ha repercutido en los resultados del grupo: el año pasado, el gigante ruso registró pérdidas récord, equivalentes a más de 6.000 millones de euros en el año.

Para reemplazar a los clientes europeos, a Rusia le gustaría construir un gasoducto que iría de Siberia a China. Pero el proyecto se está estancando: las negociaciones entre Pekín y Moscú no han avanzado recientemente.

Rusia pierde uno de sus huevos de oro

Sólo Gazprom representaba el 8% del PIB de Rusia hace 15 años, con casi 400.000 empleados. Para Thierry Bros, autor del libro Geopolítica del gas ruso (Editions L’Inventaire) y profesor en Sciences Po Paris, el propio Vladimir Putin torpedeó a Gazprom al obligar a la empresa a restringir sus entregas de gas a Europa a partir de 2021, incluso antes de la invasión de Ucrania.

Pero hoy en día, el Estado ruso, accionista mayoritario de Gazprom, probablemente no esté listo para acudir al rescate de la empresa, según el investigador. "El Estado ruso necesita ganar su guerra en Ucrania, pero para ganar la guerra, necesita dinero", explica Thierry Bros. "Esto se está convirtiendo en un problema en Rusia, mientras que no era el caso hasta hace poco. En este contexto, me resulta difícil pensar que el Gobierno ruso va a utilizar su fondo soberano para volver a comprar acciones de Gazprom" a los accionistas privados del grupo, añade. La empresa ya se ha visto obligada a reducir sus inversiones.

¿Es esto el resultado de las sanciones occidentales?

"No hay sanciones europeas dirigidas directamente contra Gazprom", dice Thierry Bros. "Gazprom sigue suministrando gas a Hungría, Austria… Países cuyos gobiernos son prorrusos. La Unión Europea recibe actualmente casi tanto gas gaseoso como gas natural licuado (GNL) ruso: en total, alrededor del 15% de la demanda europea está cubierta por gas ruso", precisa el investigador.

Varios países, sobre todo de Europa Occidental, han reducido sus pedidos de gas ruso, pero los europeos siguen dependiendo en parte de este gas, tanto si procede de Gazprom como de otras empresas rusas -en particular del gas licuado (este último se entrega por barco y no por gasoducto).

De momento, para evitar una fuerte subida de los precios de la energía en Europa, Estados Unidos no está tomando sanciones más fuertes, pero podría apretar gradualmente la soga en los próximos meses, anticipa Thierry Bros.

A pesar de las dificultades y sanciones de Gazprom, se espera que la economía rusa crezca más de un 3% este año, según el Fondo Monetario Internacional (FMI). Este crecimiento está impulsado por la industria militar, pero también apoyado por las exportaciones de petróleo, que Rusia ha logrado redirigir desde Europa a China e India.