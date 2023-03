García Márquez ha sido más traducido que Cervantes en el siglo XXI

El colombiano Gabriel García Márquez es el autor más traducido del español a otros idiomas, por encima de Cervantes, si se toma en cuenta el período entre 2000 y 2021, según el primer Mapa de la Traducción Mundial del Instituto Cervantes. RFI entrevistó a Martín Gómez, editor colombiano en Madrid quien ha trabajado como delegado del Instituto Caro y Cuervo de Colombia en el Instituto Cervantes de Madrid.

RFI. Según el primer Mapa de la Traducción Mundial del Instituto Cervantes que ha revelado El País, el Nobel colombiano es el autor más traducido del español a otros idiomas si se toman en cuenta los primeros 20 años de este siglo. ¿Lo sorprende?Martín Gómez. No, es un resultado que no despierta mayores sorpresas porque García Márquez es un autor que tiene un enorme prestigio en el ámbito literario, editorial y académico. Pero además es un autor muy popular porque es muy traducido, muy publicado, muy leído y muy apreciado por los lectores. Esto se debe en gran parte a que su obra tiene una capacidad muy grande para conectar con la sensibilidad de distintos tipos de lectores, independientemente de cuál sea su bagaje cultural, su origen geográfico y su lengua materna. Además, como su obra es muy compleja, también admite distintos niveles de lectura. Puede ser leída desde una clave propia a la alta cultura, pero también desde otros niveles, los cuales pueden estar más vinculados con la cultura popular, las sensibilidades personales. Es una obra que tiene un montón de matices intermedios en cuanto a niveles de lectura.RFI. Esto que usted señala es un logro rarísimo en literatura. Es un aspecto en el que García Márquez se parece mucho a Cervantes, un autor que también ha sido leído por un público culto y un público popular.Martín Gómez. Sí, claro. No nos olvidemos que Cervantes en su momento no pretendía ser un autor culto. Para escribir una parte muy importante de su obra, Cervantes bebe mucho de la tradición literaria popular de su época. Las novelas de caballería eran obras populares. Es con el paso del tiempo que Cervantes se vuelve una figura clásica de las letras, no sólo hispánicas, sino también universales. No olvidemos que fue el fundador de la novela como género literario.RFI. En todo caso, Cervantes le gana a Gabo, y de lejos, si se escogen títulos desde 1950, es decir, si consideramos las obras traducidas al español en la segunda mitad del siglo XX, no solamente los primeros 20 años de nuestro siglo. Ahí el Quijote no tiene rival. Pero, ¿piensa usted que dentro de unos años Gabo puede, a pesar de todo, romper esa tendencia?Martín Gómez. No, yo dudo que esa tendencia se rompa. Sobre todo porque Cervantes es un autor canónico. Su obra forma parte del canon hispánico y universal. Esto hace que sea una obra muy leída en el mundo académico y en el escolar. Se publican numerosas ediciones populares adaptadas al lenguaje de la época. Adicionalmente, a diferencia de la obra de García Márquez, la de Cervantes es de dominio público. Es decir, no hay que pagar derechos de autor por publicarla. Aunque sí hay que pagar derechos al traductor que se encargue de una nueva versión. En cambio, la obra de García Márquez estará protegida por el régimen de derechos de autor. Si García Márquez murió en 2014, yo diría que está protegida más o menos hasta el año 2085. Entonces esto hace que, de alguna manera, sea más fácil para que Cervantes se siga traduciendo de una manera más fluida que García Márquez. Insisto en que el arraigo y el impacto de la obra de Cervantes es mayor por una cuestión de canon. En este aspecto, es mucho mayor el arraigo del español que el del colombiano. Esto es una consecuencia natural porque Cervantes es un clásico desde hace casi cinco siglos mientras que García Márquez es un clásico contemporáneo.