04/12/2024 · 11:26 AM

El presidente francés Emmanuel Macron concluyó una visita de Estado de tres días a Arabia Saudita donde anunció la celebración de una conferencia internacional en junio de 2025 sobre el reconocimiento de un Estado palestino.

Por la enviada especial Justine Fontaine a Riad

A pocas semanas del regreso de Donald Trump al poder, el Presidente francés intenta demostrar que París puede seguir desempeñando un papel en Oriente Próximo, como hizo recientemente en las negociaciones de alto el fuego en Líbano.

"Decidimos copresidir una conferencia para los dos Estados en junio del próximo año", declaró Macron a la prensa durante su visita a Riad, en referencia a Israel y a un potencial Estado palestino.

"En los próximos meses, vamos a multiplicar y combinar nuestras iniciativas diplomáticas para llevar a todos por este camino", agregó.

En el conflicto palestino-israelí, Francia defiende una solución de dos Estados. Al organizar, con Arabia Saudita, una conferencia sobre el reconocimiento de un Estado palestino, Emmanuel Macron dijo el martes por la noche desde Riad que quería llevar a otros países por ese camino. En otras palabras, quiere que más capitales reconozcan el Estado palestino y, al mismo tiempo, que otros normalicen sus relaciones con Israel, como hicieron hace cuatro años los Emiratos Árabes Unidos y Marruecos a instancias del Estados Unidos de Donald Trump.

Arabia Saudita aún no ha normalizado sus relaciones con Israel. Por su parte, ¿aprovechará París este acontecimiento para reconocer el Estado palestino, como hicieron Noruega, España e Irlanda en Europa a principios de año? En principio, “no necesito que me convenzan” respondió Emmanuel Macron, aunque no quiso precisar cuándo podría producirse dicho reconocimiento.