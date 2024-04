Your browser doesn’t support HTML5 audio

Después de Rima Hassan, séptima en la lista de La Francia Insumisa en las elecciones europeas, es el turno de la líder de los diputados insumisos, Mathilde Panot: anunció este 23 de abril que también fue citada por la policía en el marco de una investigación por "apología del terrorismo". El problema, una declaración emitida por el grupo parlamentario el día de los ataques de Hamás contra Israel, el 7 de octubre.

"Es la primera vez en la historia de la Quinta República que un presidente de un grupo opositor en la Asamblea Nacional es convocado por un motivo tan grave", reaccionó Mathilde Panot en un comunicado, denunciando "una grave instrumentalización del sistema de justicia dirigido a amordazar las expresiones políticas".

"Proteger un genocidio"

El líder de La Francia Insumisa (LFI, izquierda radical), Jean-Luc Mélenchon, criticó inmediatamente "un acontecimiento sin precedentes en la historia de nuestra democracia". "Ahora sabemos quién está amenazando la libertad de conciencia y por qué: para proteger un genocidio", añadió, refiriéndose a la situación en Gaza.

El 7 de octubre, el grupo LFI publicó un texto que desató la polémica al trazar un paralelismo entre el ataque de Hamás y la creciente ocupación israelí en los territorios palestinos: "La ofensiva armada de fuerzas palestinas dirigidas por Hamás se produce en un contexto de intensificación de la política de ocupación israelí en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. Deploramos los muertos israelíes y palestinos. Nuestros pensamientos están con todas las víctimas. La actual escalada corre el riesgo de generar un círculo de violencias infernales", rezaba el comunicado.

En privado, muchos insumisos reconocieron después que el comunicado había sido mal redactado, especialmente cuando el mundo comenzaba a conocer la magnitud de las masacres cometidas por el movimiento islamista.

"Mi cliente responderá a esta citación y no puede haber ninguna duda sobre el resultado judicial que se dará, ya que ninguna de sus declaraciones puede calificarse como tal", dijo a la AFP la abogada de Mathilde Panot, Jade Dousselin. Al igual que varios representantes de LFI, Mathilde Panot fue objeto de una queja de la Organización Judía Europea (OJE) en relación con los comentarios realizados después del ataque del 7 de octubre.

Varios casos

Esta noticia llega cuatro días después de que la candidata a las elecciones europeas, Rima Hassan, séptima en la lista LFI, también anunciara que había sido citada por la policía judicial por "apología del terrorismo". "Siento que no tengo nada que reprocharme, que siempre me he expresado de manera crítica tanto con Hamas y su modus operandi terrorista como con Israel", afirmó.

LFI también deplora la condena de un responsable del sindicato CGT (Confederación General del Trabajo) la semana pasada, también por apología del terrorismo, un delito creado en 2015 durante la ola de ataques islamistas.

La semana pasada, dos conferencias sobre la situación en Oriente Medio del tres veces candidato presidencial Jean-Luc Mélenchon fueron canceladas en Lille, primero en la universidad y luego en una sala privada.

Una rama del Nuevo Partido Anticapitalista (NPA) también está siendo investigada por este motivo. El 7 de octubre, el partido de extrema izquierda emitió una declaración en la que "reiteró su apoyo a los palestinos y a los medios de lucha que han elegido para resistir".

"La apología del terrorismo consiste en presentar o comentar favorablemente actos terroristas", según una definición del Ministerio de Justicia.