La francesa Cassandre Beaugrand se proclamó campeona olímpica de triatlón este 31 de julio en París, mientras que su compatriota Léo Bergère llegó tercero por el lado masculino. Hubo suspense hasta el final en cuanto a la celebración o no de la prueba, debido a la calidad del agua del Sena.

Tras muchas dudas sobre la calidad del agua del Sena, que hicieron que se cancelaran dos entrenamientos y se aplazara la prueba masculina, este miércoles los triatletas se zambulleron finalmente en el río parisino.

“Un camino muy largo y duro”

Tras años de lucha al más alto nivel y muchas decepciones, Cassandre Beaugrand ha logrado por fin su gran victoria al ganar el oro hoy. La joven de 27 años se impuso con contundencia, marcando así el final de un largo periodo de dudas e incertidumbre, después de que se diera por vencida durante los Juegos de Tokio.

“Ha sido un camino muy largo y duro desde entonces”, declaró la medallista, quien estaba “en el fondo del pozo” y dijo haber trabajado “mucho sobre mí misma”. “Todo el mundo me decía que no encajaba, que tenía que ser mejor que eso. No los creía, me decía a mí misma que no podía hacerlo, que no tenía la fuerza mental, como dicen, porque la gente no paraba de menospreciarme”, explicó la atleta.

Y es que Cassandre Beaugrand era objeto de enormes expectativas desde hace años: “Mucha gente esperaba mucho de mí. Fue difícil porque estaba bajo doble presión. Nunca estaba contenta con lo que hacía, nunca era lo bastante bueno”, lamentó.

Beaugrand, nacida cerca de París, llegó al triatlón a través del atletismo (su padre era entrenador de atletismo y su madre, fallecida cuando tenía 10 años, corredora de campo). Al mudarse al sur de Francia tras la muerte de su madre, pudo dedicarse a su pasión por la natación. Sin embargo, durante mucho tiempo, el ciclismo fue para ella una tortura: “Es menos natural. Yo ya era una nadadora y una corredora de base. No se trabajan los mismos músculos”, declaró a la AFP a finales de marzo, añadiendo: “Ya no me da tanto miedo como antes”.

Léo Bergère da su 20ª medalla a Francia

Menos de tres horas después, Léo Bergère se hizo con el bronce en la prueba masculina, por detrás de los dos favoritos, el británico Alex Yee y el neozelandés Hayden Wilde, con lo que Francia sumó su vigésima medalla desde el comienzo de los Juegos. Otro francés, Pierre Le Corre, obtuvo el cuarto puesto. La prueba masculina estaba prevista inicialmente para el martes por la mañana, pero se aplazó un día debido a la mala calidad del agua del Sena.

El próximo lunes, los franceses, junto con los británicos, estarán entre los grandes favoritos en la última prueba de triatlón, el relevo mixto, cuya selección se anunciará el jueves. En los Juegos de Tokio, los franceses ganaron la medalla de bronce con Cassandre Beaugrand, Léonie Périault, Vincent Luis y Dorian Coninx.

Esta noche, el nadador francés Léon Marchand intentará ganar dos medallas de oro en menos de dos horas, en la piscina olímpica del Arena La Défense de París, en las finales de los 200 m mariposa y los 200 m braza.