28/03/2024 · 08:49 AM

El primer ministro francés, Gabriel Attal abogó este miércoles por un endurecimiento de las condiciones de las prestaciones por desempleo en Francia. Una medida que sería parte de una nueva reforma para promover, según él, la vuelta al empleo.

Francia vive por encima de sus posibilidades, el déficit público es mayor de lo esperado, representando 5,5 puntos del PIB según las últimas cifras del INSEE, muy por encima de las previsiones y del objetivo europeo de mantenerse por debajo del 3%. Es una mala noticia para el Gobierno, que se ha visto obligado a tomar medidas urgentes de austeridad presupuestaria.

Sin "subir los impuestos a las clases medias"

Inquieto en su silla, el primer ministro Gabriel Attal se mostraba nervioso este miércoles en la televisión francesa, en el canal TF1, pero mantuvo el objetivo marcado: "Mantenemos el objetivo de reducir el déficit por debajo del 3% en 2027″. La agencia de calificación Moody’s, en un comunicado, ya considera que esta trayectoria es "improbable" y que Francia no debería escapar a una nueva rebaja de su calificación a finales de abril.

Attal repitió la promesa de no aumentar los impuestos, recordó que incluso se han abolido algunos, el impuesto a la vivienda y el impuesto a la radiodifusión pública, dos decisiones que, para los economistas, han tenido poco efecto macroeconómico pero que han contribuido a hundir el presupuesto del Estado en casi 20.000 millones de euros.

El premier francés precisó: "Les diré que tengo dos líneas rojas: no aumentar los impuestos para las clases medias, para los franceses que trabajan o para los franceses que han trabajado toda su vida. La segunda línea roja es que no aumentaré los impuestos sobre lo que permita financiar el trabajo de los franceses. ¿Quién crea puestos de trabajo en Francia? En primer lugar, son las empresas". Una manera de no cerrar completamente la puerta a aumentos de impuestos específicos, en un momento en que el tema se está debatiendo incluso dentro de la mayoría.

"Reforma real y más completa del seguro de desempleo"

En ningún momento Attal hizo el más mínimo mea culpa sobre la política económica del Gobierno, sino que volvió a señalar con el dedo a los desempleados, ya que quiere que entre en vigor en otoño una nueva reforma del seguro de desempleo, tras las de 2019 y 2023.

"He pedido a mi ministro de Trabajo que prepare nuevas negociaciones, para que podamos relanzar un debate con los interlocutores sociales en torno a una reforma real y más completa del seguro de desempleo", subrayó. "Una de las vías es reducir esta duración de la indemnización en varios meses", pero "no creo que deba bajar de los 12 meses", mientras que la duración actual es de 18 meses por regla general, dijo.

El jefe de Gobierno también mencionó las otras dos "vías" para reformar el seguro de desempleo: cambiar el tiempo mínimo que se debe haber trabajado para beneficiarse del desempleo -hoy seis meses en los últimos dos años- y el "nivel del subsidio por desempleo". Esta última "vía" tiene "menos (su) preferencia", pero "dejaremos que los interlocutores sociales trabajen", expresó.

"Quiero que tengamos los parámetros de esta reforma en verano para que pueda entrar en vigor en otoño, como he prometido", añadió. "Mi objetivo no es atacar a tal individuo o a los desempleados, es sacudir un sistema para alentar a la gente a volver al trabajo", afirmó Attal.

Accidentes de trabajo

El primer ministro también anunció "una importante iniciativa" para "prevenir mejor los accidentes laborales" y "mejorar la calidad de vida en el trabajo, especialmente para aquellos en los trabajos más duros".

Gabriel Attal tiene previsto "reunir a todos los socios, a los interlocutores sociales, a los cargos electos, a los parlamentarios para que se tome una iniciativa importante sobre este tema". En 2021, hubo 640.000 accidentes laborales, incluidos 39.000 graves y 696 mortales, según cifras del Seguro de Salud.