Francia: Adopción de la reforma de las pensiones, la calle sigue movilizada

Tras la imposición la semana pasada de la controvertida reforma de las pensiones con el uso del artículo 49.3 de la Constitución, Francia vivió un tenso 20 de marzo al votarse dos mociones de censura contra el Gobierno, que fueron ambas rechazadas. La oposición no tira la toalla. Los diputados franceses se quedaron este 20 de marzo a las puertas de tumbar el Gobierno de la primera ministra Élisabeth Borne y su impopular reforma de las pensiones, cuya adopción por decreto recrudeció unas protestas llamadas a continuar.Rechazo de las mociones de censuraLa votación en la Asamblea Nacional de las mociones de censura fue más ajustada de lo esperado. La moción presentada por el grupo independiente LIOT recabó 278 votos de los 287 necesarios. La presentada por la extrema derecha, 94.La caída de las mociones acaba con la saga parlamentaria de la reforma, que retrasa la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y exige a partir de 2027 cotizar 43 años (y no 42) para cobrar una pensión completa.Sin embargo, el rechazo de las mociones de censura no significa que la reforma quede automáticamente promulgada. Se espera que la oposición recurra al Consejo Constitucional, lo que podría obstaculizar la aprobación del proyecto de ley. También se espera que la izquierda intente proponer un Referéndum de Iniciativa Compartida (RIP, por sus siglas en francés) sobre la cuestión, un proceso complejo de implementar.Nuevas manifestacionesLos sindicatos convocaron una nueva jornada de manifestaciones masivas el próximo jueves, mientras la contestación se instala en el país, entre protestas espontáneas y paros prorrogables en sectores clave. Carreteras bloqueadas, transportes perturbados, miles de toneladas de basura en las calles de París, falta de combustible en el sureste del país... Los huelguistas multiplicaron las acciones de protesta.Tras conocerse el fracaso de las dos mociones de censura, se reanudaron en las calles de París y otras ciudades las protestas contra la reforma. El detonante de estas protestas ha sido la decisión del presidente Emmanuel Macron el jueves pasado de adoptar su proyecto por decreto al temer una derrota en el Parlamento, en un contexto de rechazo sindical y de dos de cada tres franceses, según los sondeos.Los sindicatos habían advertido de una radicalización de las protestas, fuera de su control, si el Gobierno no daba marcha atrás, tras registrarse las manifestaciones más masivas contra una reforma social en tres décadas.Entrevista a MacronPara muchos opositores, el Gobierno tiene hoy un problema de legitimidad, y las miradas están puestas en qué ocurrirá con la primera ministra, que ya se dijo "determinada a continuar aportando las transformaciones necesarias". "Llegamos al final del proceso democrático de esta reforma esencial para nuestro país", escribió este lunes en Twitter.Emmanuel Macron tiene previsto reunirse este martes con su primera ministra y varios ministros, antes de conversar con los jefes de la Asamblea Nacional y del Senado y dirigirse a los parlamentarios oficialistas.El presidente francés hablará mañana miércoles en una entrevista en directo en la televisión francesa, entrevistado por periodistas de la televisión privada TF1 y pública France 2 a las 13H00 (12H00 GMT).Con AFP