Política influyente, quien siempre prefirió las sombras a las luces, fallece a los 90 años.

Fallece esta miércoles a los 90 años, Marie-France Garaud, asesora de Georges Pompidou y Jacques Chirac, así lo ha anunciado su hijo Jean-Yves Garaud para AFP.

"Era alguien, no podía dejarla indiferente. Ejercía una especie de fascinación a través de su autoridad y de ese halo de eminencia gris. Tenía lo que muchos líderes políticos ya no tienen: un carácter fuerte, no siempre conveniente, y una columna vertebral." , afirmó para la AFP Henri Guaino, ex asesor de Nicolas Sarkozy en el Elíseo.

Figura de la derecha conservadora, quien siempre prefirió las sombras a las luces, Marie-France Garaud apareció en el tablero político de la mano de Georges Pompidou, junto a otro asesor influyente, Pierre Juillet. Marie-France Garaud fue elegida eurodiputada en 1999 en la lista encabezada por Philippe de Villiers y Charles Pasqua.

Sus ideales políticos nunca han sido un tabú. Ella misma anunció su apoyo y su voto por Marine Le Pen durante las elecciones presidenciales de 2017. La líder de la ultraderecho no se ha hecoh esperar en los homenaje, afirmando que era una "figura respetada y escuchada", que "deja una huella imborrable en la historia política francesa".

Las condolencias llegan desde todos los bandos políticos, como por parte del presidente de LR, Eric Ciotti, quien se despedió afirmando que era “una inmensa figura del gaullismo”.