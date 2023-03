Explosión de protestas en Francia tras adopción de la impopular reforma de las pensiones

Varias manifestaciones se desataron el jueves por la noche en diversas ciudades francesas, luego de que el gobierno adoptara su polémica reforma sin el voto de la Asamblea. La vía periférica que rodea la capital fue parcialmente bloqueada el viernes por la mañana. Los sindicatos llaman a la huelga el jueves 23 de marzo. El Ministerio del Interior anunció la detención de unas 310 personas en Francia, quienes protestaban por la polémica adopción sin el voto de los diputados de la reforma de las pensiones que impulsa el presidente Emmanuel Macron."La oposición es legítima, las manifestaciones son legítimas, el desorden no [lo es]", aseguró en la radio RTL el ministro del Interior, Gérald Darmanin, advirtiendo que el gobierno no permitirá la aparición de "manifestaciones espontáneas".Desde el jueves por la tarde, miles de manifestantes comenzaron a concentrarse en la plaza de la Concordia, en el centro deParís. La protesta termino con la intervención con cargas, gases lacrimógenos y cañones de agua de las fuerzas de seguridad.Las protestas se desataron luego de que el gobierno, presidido por la Primera ministra Elisabeth Borne, recurriera al artículo 49.3 de la Constitución, para adoptar la polémica reforma. El gobierno opto por este instrumento constitucional permite evitar el voto de los diputados, debido a que no tenía los apoyos suficientes para adoptar la ley en la Asamblea.

Rutas bloqueadas y protestas

La utilización de 49.3 desencadenó una tormenta sindical y política en Francia.

En la mañana del viernes, unos 200 manifestantes bloquearon la circunvalación que rodea París, muy frecuentada en ese momento, durante una media hora.

Otras manifestaciones se registraron por la noche en ciudades como Nantes, Rennes y Lyon.

La tensión política está en su apogeo a la espera del resultado de las mociones de censura anunciadas contra el gobierno de la primera ministra Élisabeth Borne. El voto se espera para inicios de la próxima semana y, de adoptarse, Borne y su gabinete estarían obligados a renunciar, lo que también tumbaría la reforma.

Los medios franceses eran unánimes el viernes en las críticas al presidente francés, Emmanuel Macron, por haber usado ese polémico mecanismo para adoptar su proyecto y que, a juicio de la prensa, representa su "fracaso" y su "debilidad".

Por su parte, los sindicatos se reunieron tras la adopción de la reforma, y anunciaron nuevas movilizaciones en los días venideros. Una novena jornada de huelga nacional ha sido decidida para el jueves 23 de marzo.

