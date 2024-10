Los equipos de rescate prosiguen este jueves con la búsqueda de víctimas ocasionadas por las peores inundaciones registradas en 50 años en España. Este fenómeno meteorológico ha causado ya por lo menos 104 muertos y la cifra puede seguir aumentando ya que hay muchos desaparecidos. Escuche los testimonios de RFI.

Las operaciones de rescate se mantienen en las zonas afectadas. Casi un millar de militares han sido desplegados, especialmente en Valencia en el este, junto con policías, bomberos y rescatistas que intentan ubicar posibles sobrevivientes y despejar los escombros dejados por las lluvias torrenciales. El Gobierno español ha decretado tres días de duelo a partir de este jueves.

"Ese instante es horrible porque ves como cómo el agua bate las paredes de la casa, como la sientes en tus pies, como sientes el dolor en el cuerpo. No sabes si vas a morir, si se va a caer la casa y vas a perder la vida junto a tu marido", explica a nuestra enviada especial, Angélica Pérez Pérez, Mari Carmen Rodríguez quien está refugiada junto a su marido en el centro de acogida Alquería de Bàsquet en Valencia.

El agua la sorprendió a ella y a su marido en su casa de Manises, muy cerca del aeropuerto. "Se llevó todas las casas y esperábamos que la nuestra también se la llevara. Estábamos arriba y no paraba el agua y cada vez más fuerte", dice Pepe, su marido.

Estuvieron en el tejado de la casa desde las ocho de la tarde hasta que los rescataron a las cinco y media de la madrugada. "Mojados, muertos de frío y pidiendo un helicóptero porque no podíamos salir. Solo podíamos salir en helicóptero. No había otra. Entró el agua por detrás y por delante, no solamente por el cauce. Y entonces nos vimos rodeados y ya no pudimos salir", recuerda emocionado Pepe. La pareja lo ha perdido todo, hasta los animales que tenían. Denuncian que recibieron la alerta roja cuando ya estaban en el tejado.

El presidente español advierte que la alerta meteorológica continua

Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, pidió a los habitantes de las zonas afectadas de “quedarse” en casa para evitar riesgos, ya que el fenómeno meteorológico continúa. Sanchez, que visitó este jueves el centro de coordinación de las labores de emergencia en Valencia, reiteró su compromiso de buscar a todas las personas desaparecidas “por tierra, mar y aire” y utilizando “todos los medios, el tiempo que haga falta y todos los recursos posibles”. Por su parte, el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ya había informado de una ayuda de emergencia de 250 millones de euros (270 millones de dólares) para los afectados.

Miles de personas siguen privadas de electricidad en Valencia

Este jueves, miles de personas aún no recobraron el servicio eléctrico en Valencia. Muchas carreteras continúan cortadas, algunas por la acumulación de vehículos arrastrados por el agua, cubiertos de barro y escombros. El tren que une Madrid y Valencia por su parte permanece paralizado por lo menos tres semanas más, informó el ministro de transporte.