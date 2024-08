La estrella del atletismo y reina del triple salto Yulimar Rojas no puede competir en París 2024 debido a una lesión en el tendón de Aquiles de su pierna izquierda. Sin embargo, la atleta venezolana se encuentra en París disfrutando de la fiesta olímpica, y RFI tuvo la suerte de poder entrevistarla.

RFI: Tenemos aquí a la abanderada de Venezuela, Yulimar Rojas, que desafortunadamente no puede competir, pero afortunadamente está disfrutando de los Juegos. ¿Cómo lo estás viviendo?

Yulimar Rojas: Yo, feliz, encantada de la vida. Muy, muy orgullosa de estar aquí, muy orgullosa de estar con mi país, de representar de una u otra forma mi bandera. Y empujando a mi equipo, y no solamente a mi equipo, sino a todos los atletas que están participando aquí. Más allá de eso, estar aquí es una verdadera bendición y muchos atletas desearían vivir unos Juegos Olímpicos de la forma en la que yo los estoy viviendo. Aunque no voy a participar por la circunstancia en la que estoy, es un placer para mí poder vivirlos y poder tener esta experiencia y recuperar energía, llenarme de toda esta fuerza deportiva, y esperar a los siguientes Juegos Olímpicos para estar otra vez en la pista dándolo todo.

RFI: ¿Estás sintiendo el apoyo, el aliento de la gente?

Yulimar Rojas: Sí, cada día, todos los días, los atletas en la Villa Olímpica, en la casa de los deportistas, en familia, brindando calor, muy pendientes. Muchos me preguntan cómo estoy, si voy a competir, que “qué rápido”, que voy muy rápido, que siga así, que los Juegos Olímpicos me extrañan y que puedo hacer una gran falta en espíritu, en lucha, en trabajo y sobre todo en presencia como deportista. De verdad que esto para mí lo es todo y es lo que me llevo, ¿me entiendes? Es lo que me llevo. Esta sensación de amor, de respeto, de integración, y que a pesar de que no voy a competir, me tienen muy presente y van a echar de menos a Yulimar Rojas en la pista.

RFI: ¿Qué es lo que más te está llamando la atención de estos Juegos de París 2024?

Yulimar Rojas: Yo creo que una de las cosas más importantes que estoy viviendo es la sensación de alegría con la que se está viviendo en las instalaciones. O sea que la organización, los atletas, más allá de todo, están tomándolo con mucha alegría, están demostrando que el deporte es integración, es amor, es valor y orgullo. Y sobre todo me genera una gran sensación de alegría el tema de estar aquí, de disfrutar y de ser parte del deporte, que creo que es lo primordial.

RFI: El hecho de que estés viendo constantemente pruebas olímpicas y estés dentro, animando o alentando, ¿eso te hace olvidar un poquito las penas?

Yulimar Rojas: Al final no lo veo de esa forma porque siempre llevo presente la circunstancia en la que pasé, por qué estoy aquí, y lo que represento. Entonces eso me da fuerza para seguir trabajando de cara a todos los grandes eventos que vienen. Y solamente vivir esta sensación, esta energía, esta adrenalina me integra más, me llena más de fuerza y me hace ver que el camino es el correcto y que tengo que pasar por esto para llenarme de fuerza, de energía y volver aún más fuerte.

Leer tambiénTodas las noticias olímpicas aquí

RFI: Varias finalistas del triple salto fueron entrevistadas y muchas te extrañan. Incluso tu compañera cubana dijo que sabía por ese proceso por el que pasaste, porque a ella le pasó en Tokio, y que le dolía tanto o más que tú no estuvieses presente. ¿Vas a estar en la final del triple salto?

Yulimar Rojas: ¿Cómo no estar? Por una de las cosas que estoy aquí también es porque me gustaría estar aupando a mi equipo, a todas las chicas del triple salto, por la competitividad que hay. Va a ser una final muy, muy apetecible para muchos, y no voy a estar y el hueco en la medalla de oro va a estar allí para cualquiera que salte 15 metros. Y eso yo lo sé perfectamente. Y una de las cosas que adoro de estar en estos Juegos y no estar participando es que puedo liberarme un poco de competir y que ya estoy preparada para el siguiente año. Estoy preparando mi cuerpo para lo que viene, y tengo la chance de poder vivir esta experiencia desde otro punto de vista, muchos atletas no tienen esa oportunidad porque tienen que competir. Entonces yo estoy más relajada, más tranquila, y eso me hace estar aún más expectante de lo que va a pasar. Sé que va a ser una final muy, muy bonita. Todas las pruebas de atletismo van a estar muy reñidas, y yo voy a estar ahí en el estadio aupando y gritando por mi equipo, por todos los que van a participar, y disfrutando de esta fiesta olímpica. Es una experiencia única y la estoy viviendo al máximo.

RFI: Nos damos cita en Los Ángeles 28, ¿te parece?

Yulimar Rojas: Seguro, allí vamos a estar y sé que Los Ángeles me va a estar esperando por la puerta grande.