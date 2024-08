Your browser doesn’t support HTML5 audio

05/08/2024 · 07:47 AM

Imane Khelif, una de las dos boxeadoras de París 2024 inmersas en una polémica de género, aseguró este fin de semana la primera medalla de Argelia en estos Juegos Olímpicos al superar los cuartos de final de los 66 kilos.

En el ring, la boxeadora Imane Khelif ya aseguró una medalla para Argelia, al calificarse para la semifinal de los 66 kg. Sin embargo, sin los guantes, libra otro combate: el del ciberacoso, desde que la extrema derecha italiana, entre otros, utilizó su hiperandrogenia para argumentar que no debía competir contra mujeres.

La semana pasada, la ministra italiana de Familia, Natalidad e Igualdad de Oportunidades, Eugenia Roccella, había mostrado una “gran preocupación” por la admisión en la competición de boxeo femenino de “dos transexuales, hombres que se identifican como mujeres”. Tras ello, el 1 de agosto, la boxeadora italiana Angela Carini se retiró del combate tras los primeros golpes de Khelif, argumentando que eran demasiado fuertes.

“No se trata de un caso de transexualidad”

Pero para el portavoz del COI, no hay duda: Imane Khelif “nació mujer, fue registrada como mujer, vive su vida como mujer, boxea como mujer”, declaró el viernes Mark Adams en rueda de prensa. “No se trata de un caso de transexualidad”, recalcó.

Según explica a RFI Luis Mariano González, entrenador de la selección masculina de boxeo de Francia, “es una polémica de las redes sociales, porque ya se ha comprobado que ella es mujer con los test. Nosotros no podemos evaluar una cosa que no tenemos en la mano. Están los médicos, está el sistema médico que tiene que dar la evaluación. No pienso que ninguna persona en redes sociales, en Facebook, pueda dar una razón de si ella es mujer o es hombre”, subraya.

El cuerpo de Imane Khelif produce altos niveles de testosterona, pero esa no es la única explicación de por qué gana sus peleas, recalca González: “Hay un poquito de ventaja, pero en el boxeo es como para los hombres, siempre hay uno que tiene más ventaja que el otro. Ella es de un nivel técnico, táctico, muy bueno. Por eso yo pienso que esto es lo que hace la diferencia con las otras”.

“El público no es el más indicado para hacer ese análisis”

Luis Mariano también entrenó al equipo masculino de boxeo de Argelia entre 2002 y 2006. No tuvo contacto con las boxeadoras de ese país africano, pero cree que esta polémica no afecta el desempeño de Imane en París 2024.

“Yo pienso que no, porque ella lo que hace es boxeo. Y no solamente se habla de la argelina, hay una de Taipéi de la que también se habla. Y yo pienso que el público no es el más indicado para hacer ese análisis”, concluye. La otra boxeadora en el centro de una polémica sobre su identidad de género es la taiwanesa Lin Yu-ting, quien también se aseguró una medalla al clasificarse para las semifinales (-57kg).

El martes, la pugilista magrebí buscará su pase a la final en la categoría de 66 kilos.