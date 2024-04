Your browser doesn’t support HTML5 audio

22/04/2024

Al menos medio millón de personas protestaron este domingo en varias ciudades de Colombia contra el gobierno de Petro y las reformas que quiere impulsar. Es la protesta más multitudinaria en los casi dos años de gobierno del primer presidente de izquierda de ese país. Participaron organizaciones médicas, la oposición, fuerzas políticas de centro y algunos antiguos aliados de izquierda. Con información de nuestra corresponsal en Medellín Najet Benraab.



Las manifestaciones contra las reformas introducidas por el presidente izquierdista Gustavo Petro tuvieron lugar en varias ciudades del país. En el caso de la salud, al no encontrar apoyos en el Congreso, Petro ha empezado a implementar su reforma por vía administrativa, lo que ha disparado el rechazo de numerosos sectores, entre ellos, los médicos. Esto también se reflejó en las calles, como pudo comprobar en Medellín nuestra corresponsal Najet Benraab.

"Estamos protestando contra la reforma de las pensiones y también contra la reforma de la salud. Estamos en contra de todo lo que nuestro presidente está haciendo con nuestro país". "No queremos una dictadura como la de Venezuela. ¡Fuera Petro! ¡Fuera Petro!", dicen Cristina y María Cecilia, dos de las manifestantes.

Esta marcha fue lanzada por el gremio médico, pero al final la siguieron todos los sectores y, por supuesto, la oposición. En Medellín, bastión de la derecha, la manifestación fue masiva: más de 200.000 manifestantes según "La Personería Distrital". Petro, por su lado, calculó la cifra de manifestantes para el conjunto del país en 250.000.

"¡Fuera Petro! ¡Fuera Petro!" Este eslogan resonó por toda la ciudad durante toda la mañana, según relata Benraab. Tres procesiones cruzaron Medellín para reunirse cerca del ayuntamiento.

’No queremos cambios de esta manera'

Jhon Fredy Asprilla, cofundador del movimiento cultural Son Batá en la Comuna 13, denuncia el "caos" y el "colapso" de la actual administración.

"El país va por mal camino. No es el camino correcto. El país necesita cambios, pero no de esta manera. No de la manera que está proponiendo Petro. Él está llevando al país hacia el caos, hacia una descomposición general. Su forma de dirigir, de imponer reformas y de gobernar está dividiendo al país", sostiene Asprilla.

Bogotá, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga y muchas otras ciudades del país se han movilizado. Se trata de un nuevo golpe para el presidente Gustavo Petro, que no logra sacar adelante sus reformas de la sanidad y las pensiones.

Con un 60% de desaprobación, el presidente Petro ha ido perdiendo apoyo de las fuerzas políticas en el Congreso y también en la calle. El 70% de los colombianos cree que el país está empeorando."