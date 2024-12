Your browser doesn’t support HTML5 audio

13/12/2024 · 09:47 AM

En Georgia, la suspensión del proceso de acercamiento a la Unión Europea ha desencadenado importantes manifestaciones de oposición en Tiflis. También se han extendido a más de 40 ciudades, incluida Gori. El alcalde pertenece al partido gobernante, pero en las elecciones parlamentarias de octubre, la oposición obtuvo el 53% de los votos. Aquí también arde el fuego de la protesta, pero protestar oficialmente es arriesgado.

Con la enviada especial de RFI en Gori, Anissa El Jabri

A una hora y media de la capital, Tiflis, en la avenida Stalin del centro de Gori, se encuentra el Museo Stalin. En plena temporada turística, se pueden ver coches con matrícula rusa y grupos de turistas chinos. Los habitantes, incluso los más jóvenes, no dudan en hablar ruso. Aquí, sin embargo, como en otras partes de Georgia, bajo la superficie pacífica, la crisis política es agitadora y polarizadora. Para Janna Adiashvilli, activista de 31 años, la crisis "ha dividido familias, a veces parejas, y obviamente es una situación complicada que afecta a todos. Todos en este país se ven afectados".

"Siempre digo lo que pienso libremente y comunico mis opiniones. Siempre he tratado de dialogar con personas que sé que no piensan como yo, y sé que cada uno tiene derecho a pensar lo que quiera. Pero hoy, para mí, no es una cuestión de opinión. Estamos en el proceso de decidir el futuro de este país. Y estoy 100% convencida de que tomé la decisión correcta, porque estoy con Georgia libre", añade la joven.

Manifestaciones en un ambiente pesado

En Tiflis y la ciudad de Batumi, en el Mar Negro, los residentes reemplazaron las decoraciones del árbol de Navidad del ayuntamiento con fotos de manifestantes golpeados con rostros hinchados. En Gori, la idea se desvaneció rápidamente.

"Hay demasiados provocadores, bien podrían haber quemado el árbol y hacer creer que los responsables éramos nosotros los activistas", dice Otar Virikashvili. A sus 39 años, está presente en todas las reuniones, incluso en las más pequeñas, incluso en un ambiente a veces muy pesado.

"Recientemente, en una manifestación con muy poca gente, apenas se podía ver a 15 jóvenes de pie. Había 16 coches de policía y servicios especiales de seguridad a su alrededor. Sus pasajeros no han parado de filmar y fotografiar a todo el mundo. Incluso bromeamos con nuestro camarógrafo que estaba filmando la manifestación. Le dijeron que estaba claro que la policía tenía muchas más imágenes que él", prosigue.

Hoy en día, los habitantes de la ciudad prefieren ser discretos. Para ir a la manifestación, algunos toman su coche para ir hasta el centro de la capital y sentirse rodeados por la multitud.