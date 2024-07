Your browser doesn’t support HTML5 audio

09/07/2024 · 06:05 AM

La campaña presidencial estadounidense sigue suscitando dudas entre los demócratas sobre la capacidad de Joe Biden para liderar y ganar la batalla electoral. Estas dudas se expresan cada vez más abiertamente, y el presidente contraatacó el lunes 8 de julio.

Con Cristóbal Vásquez, corresponsal en Washington

Esta semana será clave para Joe Biden, quien enfrenta gran escrutinio público y de su partido, de sus donantes y de miembros del Comité Nacional Demócrata que en privado y en público piden su renuncia y la oportunidad de que otro candidato pueda enfrentarse a Donald Trump en las presidenciales.

Carta a los parlamentarios

Al respecto, el presidente estadounidense contraatacó en dos frentes. En primer lugar, con una carta a los parlamentarios demócratas que se reúnen esta semana en el Capitolio. Varios de ellos han expresado dudas sobre su capacidad para llevar a cabo su campaña, mientras otros han pedido públicamente o en privado su retirada.

En esta carta, Biden deja muy claro que ahora hay que poner fin a las especulaciones. "Estoy firmemente comprometido a seguir en la carrera", escribió el presidente. "Cualquier falta de discernimiento sobre la tarea que tenemos ante nosotros sólo ayudaría a Trump y nos haría un flaco favor. Es hora de unirnos", agregó. Recordó que ganó las primarias de su partido por un amplio margen e insistió en que "no corresponde a la prensa, los comentaristas o los grandes donantes" decidir sobre su candidatura presidencial.

En el "Morning Joe"

El presidente estadounidense también llamó a los presentadores del "Morning Joe", un programa matinal de la MSNBC que tiene la costumbre de apoyarlo casi incondicionalmente, como en su día hizo Fox News con Donald Trump.

"Los que piensen que no debería presentarme, que se presenten contra mí. […] Desafíenme en la convención demócrata" en agosto, declaró enfadado Biden. "No me importa lo que piensen los millonarios", añadió, y se mostró "convencido" de contar con el apoyo del "votante medio", al tiempo que consideró un buen augurio el resultado de las elecciones legislativas francesas: "Francia rechazó el extremismo, los demócratas [estadounidenses] también lo rechazarán", afirmó.

Biden tendrá una semana apretada. Más de 30 líderes de la OTAN están en Washington, en la cumbre anual y la celebración de los 75 años de esta organización. Después de que termine esta cumbre, el presidente estadounidense dará una rueda de prensa con el objetivo de calmar los rumores sobre su salud mental. La Casa Blanca no quiso dar explicaciones sobre la supuesta visita de un neurólogo en repetidas ocasiones.