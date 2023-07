Your browser doesn’t support HTML5 audio

16/07/2023

Violentas corrientes de agua devorando personas, casas, autos y todo lo que encuentran a su paso, y un río desbordado por las intensas lluvias, son imágenes transmitidas por los medios locales, así como rescatistas esforzándose para llegar hasta una decena de personas atrapadas en un túnel debido a las lluvias que azotan al país desde el 13 de julio.

Las consecutivas lluvias registradas en Corea del Sur son un fenómeno meteorológico extremo que ha causado la muerte de al menos 33 personas. Otras 10 están desaparecidas por las inundaciones y los deslizamientos de tierra, según un nuevo balance difundido este domingo por el gobierno. La mayoría de las víctimas eran habitantes de la provincia de Gyeongsang del Norte, una de las nueve provincias que forman Corea del Sur,

Según la agencia de noticias Yonhap, un túnel subterráneo en Cheongju, localidad de esa provincia, se inundó el sábado por la mañana, después de que la crecida de las aguas no permitiera escapar a las personas que se encontraban en su interior. Hasta el domingo se habían recuperado siete cadáveres del túnel y los buzos trabajaban sin descanso en busca de más víctimas.

Las inundaciones azotaron la zona de manera sorprendentemente rápida, dejando a muchas personas sin tiempo suficiente para evacuar. A medida que el nivel del agua continúa elevado, resulta imposible determinar con precisión la cantidad de personas atrapadas en sus vehículos.

"No tengo esperanzas, pero no puedo irme", dijo a Yonhap uno de los padres de uno de los desaparecidos en el túnel. "Se me arruga el corazón pensando en lo doloroso que debió haber sido para mi hijo estar en el agua fría".

El presidente surcoreano, Yoon Suk Yeol, que se encuentra de viaje en el extranjero, ordenó al primer ministro Han Duck-soo que movilizara todos los recursos disponibles, y sostuvo una reunión de emergencia para hacer frente a las fuertes lluvias e inundaciones que han devastado varias zonas del país durante los tres últimos días.

Una evacuación urgente de 6 400 habitantes fue ordenada por las autoridades, ya que corrían peligro de que la represa del condado central de Goesan se desbordara.

La autoridad meteorológica de Corea del Sur emitió una advertencia de que se esperan más lluvias hasta el miércoles, subrayando que las condiciones climáticas aún representan un peligro "grave". Por su parte, el Primer Ministro surcoreano, Han Duck-soo, ha solicitado la ayuda del Ministerio de Defensa para intensificar las operaciones de rescate.

Corea del Sur no es el único país de Asia que se enfrenta a las consecuencias devastadoras de las intensas lluvias. Esta semana, tanto Japón como China han sido especialmente afectados, elevando el número de víctimas relacionadas con las inclemencias meteorológicas en toda la región. Estas persistentes precipitaciones se enmarcan en un contexto mundial de fenómenos pluviométricos excepcionalmente intensos en múltiples regiones, lo que enciende las alertas en torno al cambio climático.