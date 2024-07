Si bien China ha reabierto sus puertas a los turistas desde el paréntesis del Covid-19, los recién llegados pueden estar desconcertados por la omnipresencia de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana. Desde aplicaciones de pago hasta controles en el aeropuerto, es mejor prepararse antes de ir… incluso para hacer una donación a uno de los pocos mendigos de Pekín.

Por el corresponsal de RFI en Pekín, Stéphane Lagarde

"Me sorprendió, porque antes del Covid no era así, ahora hasta los billetes de metro, todo es digital". Una China digitalizada donde la vida es mucho más complicada sin un smartphone. Después de los años de Covid-19, es un país bajo código QR que Christophe ha redescubierto. Este empresario francés, que vivió en Shanghái hace tiempo, vino a pasar unos días de vacaciones a Pekín y Shenzhen con su hijo Grégoire.

"Es muy complicado, porque necesitas un documento de identidad, tienes que registrarte. Es alucinante. Nos filman cuando entramos y cuando salimos. Descubrimos todo esto esta mañana cuando llegamos a la estación de metro. Antes, no había reconocimiento facial. Pero la impresión que da es que te sientes como si estuvieras siendo vigilado en todas partes. Aparte de eso, con los pagos en línea, son muy fuertes", prosigue.

Necesidad de VPN

Las tecnologías simplifican la vida de los chinos a cambio de concesiones a las libertades. Incluso los pocos mendigos de Pekín, que suelen ser vistos cerca de lugares frecuentados por extranjeros, tienen un cartel con un código QR reservado para pagos electrónicos: "Acabo de reimprimir este código QR. Tuve que hacerlo, porque hoy en día ya nadie tiene cambio", explica un hombre. "Perdí a mi hijo hace unos años, no he encontrado trabajo, así que le pido a la gente que me ayude. Hoy todo el mundo paga con el móvil y hay menos extranjeros que antes", añade.

En la terminal de llegadas del aeropuerto de Pekín, hay menos extranjeros que antes del Covid-19, pero más que en el verano de 2023. Las pantallas gigantes recuerdan a los viajeros en inglés que descarguen aplicaciones de pago chinas. Pero no especifican que necesitas una VPN, un software que simula una conexión en el extranjero, lo que te permite eludir el cortafuegos de censura de China para acceder a sitios y aplicaciones extranjeras.

"Estaba en clase ejecutiva, no tardé ni un cuarto de hora en salir. Sólo tomaron mis huellas dactilares antes de la aduana", se entusiasma Philippe, que acaba de desembarcar del avión de París. Pero nadie lo espera a la salida: no ha podido comunicarse con sus contactos con aplicaciones extranjeras, porque no descargó una VPN en su teléfono antes de salir.

Ofensiva de seducción para los extranjeros

Música zen por los altavoces de las tiendas cercanas a Yonghegong, el Templo de los Lamas, uno de los puntos turísticos de la capital china. Una masa de visitantes en fila india, disciplinados: a la entrada del recinto, una caja de cartón donde se deja el encendedor para no correr el riesgo de incendiar la carpintería morada multicentenaria. Los fumadores astutos volverán a la salida para volver a meter la mano en el cartón, mientras la multitud presiona en la otra dirección. Los turistas llegan aquí en autobuses llenos.

"Estamos un poco preocupados por guardar nuestras tarjetas de crédito en la aplicación. Intentamos establecer el pago, pero por el momento, no sabemos si funciona", confiesan Sophie y Harper, dos turistas del estado estadounidense de Minnesota.

Como parte de una ofensiva de seducción destinada a atraer extranjeros en un contexto de recuperación lenta, el Gobierno chino ha abierto el país a estancias cortas. Por lo tanto, no se requiere visa por menos de 15 días, especialmente para los viajeros procedentes de Europa.

"Claramente hay esfuerzos para abrir el país. Los visados son más accesibles que antes", explica Stéphane, que es belga pero vive en Mozambique. "Las aplicaciones aceptan tarjetas extranjeras, también se puede comprar fácilmente una tarjeta SIM. Así que han hecho esfuerzos, aunque todavía queda mucho camino por recorrer. Si tengo un consejo, es que descargues aplicaciones de pago chinas en tu teléfono y registres tu tarjeta de crédito antes de volar", subraya.

Menús con código QR

Este turista cauteloso descargó Allipay y Weixin en su teléfono. También revisó su chino antes de irse. Incluso en la China conectada, tener algún conocimiento de mandarín es bueno, afirma: "Hay muchas aplicaciones en China que funcionan muy bien en la vida cotidiana. El problema es que estas aplicaciones no se traducen. Si no hablas chino, no sabes pedir en un restaurante donde tienes que descargar el menú en un código QR en las mesas. De hecho, todas las cosas que están hiperdesarrolladas en China y que son mucho mejores que en casa, no sabemos cómo aprovecharlas si no hablamos chino".

Y en las avenidas boscosas, no lejos del Templo de los Lamas, los comerciantes de juguetes de madera hacen girar sus sonajeros. —¿You mei you weixin? ("¿Puede pagar con el teléfono?") implora uno de estos vendedores ambulantes. No, responde una turista española que afortunadamente tiene cambio: "Nos es complicado registrar nuestra tarjeta bancaria en la aplicación", se disculpa. "Mi hermano lo intentó, pero no funcionó. Es tan moderno que la otra vez, en los baños públicos, el papel era distribuido mediante reconocimiento facial", ríe.

"Muchos clientes extranjeros utilizan pagos electrónicos. Pero todo depende de la edad. De hecho, es como los ancianos en nuestro país. Chinos o extranjeros, ¡es lo mismo! No saben cómo registrarse, no pueden mantenerse al día con los desarrollos tecnológicos que van demasiado rápido", dice un repartidor de un restaurante.

Con el fin de atraer a más turistas extranjeros, las autoridades están multiplicando los anuncios. Esta semana, varias de las principales ciudades chinas decidieron suspender las reservas anticipadas en línea con registro de identidad para las atracciones turísticas de nivel A. Esto para que los visitantes extranjeros puedan "visitar China más fácilmente".