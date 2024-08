Este lunes le tocó al equipo de natación francés celebrar sus victorias en el Club Francia, punto de encuentro entre los deportistas y el público. Para recibir a Léon Marchand y sus cinco medallas, la Grande Halle de la Villette de París estaba llena. RFI estaba ahí y pudo entrevistar al campeón olímpico.

RFI: Léon Marchand, lo han comparado con Michael Phelps y Mbappé… ¿Es consciente de que ahora forma parte de ese mundo? No sólo en la natación o en los Juegos Olímpicos, sino en el deporte mundial.

Léon Marchand: Sí, soy consciente porque todo el mundo me lo ha dicho en las últimas 24 horas, pero creo que en el fondo no me he dado cuenta. Así que me va a llevar un poco de tiempo. Francamente, los últimos 10 días han sido una cosa tras otra, y han sido muy intensos para mí. Así que ahora empiezo a volver un poco a la realidad y a entender lo que ha pasado en los últimos días. Y sí, la verdad es que es una locura.

Leer tambiénTodas las noticias olímpicas

RFI: En el Club Francia, el público recibe a todos los medallistas, pero para usted los decibelios han subido un peldaño. ¿Se lo esperaba? Antes estaba en una especie de burbuja.

Léon Marchand: Exacto, de hecho, estaba aislado. Tenía que hacerlo porque tenía un reto muy grande por delante, tenía 14 carreras. Y en natación, es cierto que, si empiezas a dispersarte demasiado, es complicado nadar rápido. Hay muchos detalles a tener en cuenta, ya sea el sueño, la hidratación, el calentamiento o la recuperación. Así que es cierto que estaba muy aislado. De eso me he dado cuenta hoy, en el Club Francia, con mucha, mucha gente y mucho ruido.

RFI: ¿También ha trabajado la “gestión del después” con su entrenador mental?

Léon Marchand: Sí, hemos trabajado sobre el después del fracaso y el después de la victoria. En cualquier caso, aprendo mucho de ambas opciones. Pasé por muchos fracasos cuando era más joven y creo que eso me ayudó mucho. Durante el periodo del Covid, fue muy difícil para mí, por eso empecé a trabajar mentalmente, y creo que eso me sirvió para hacerme más fuerte. Y luego volví a la pista en los Juegos de Tokio. Mi confianza se disparó. Quedé sexto, a pocos segundos de los mejores, y desde entonces es cierto que mentalmente cada vez estoy mejor. Estoy trabajando mucho en ello cada día, y tenía que hacerlo porque había mucha presión sobre mis hombros, y yo estaba a la altura.

Leer tambiénFrancia vive una noche histórica en natación con un doble título para Léon Marchand

RFI: Después de Tokio, llegó esta nueva aventura en su historia personal: se trasladó a Estados Unidos con Bob Bowman, el entrenador de la leyenda de la natación Michael Phelps. ¿Cómo tomó la decisión de unirse a él, y cómo funcionó realmente?

Léon Marchand: Bueno, ahora es más democrático, pero en aquella época todavía tenías que enviar correos electrónicos al entrenador e intentar solicitar becas, porque las universidades son muy caras en Estados Unidos. Yo tenía un nivel bastante bueno y eso significaba que podía conseguir una beca para la Universidad Estatal de Arizona. Y me di todas las oportunidades porque me fui con el mejor entrenador que pude encontrar, al menos para los 400 m combinados. Me fue bien, fue una buena elección y aprendí mucho allí. Me permitió estar lejos de Francia y de toda la presión de París 2024, lo que creo que me ayudó mucho. También me permitió estudiar al mismo tiempo, estar equilibrado y desvinculado de lo que hacía en el agua, y hacer la temporada universitaria, que fue muy divertida.

RFI: Cuando llegas al mundo universitario estadounidense con un entrenador como Bowman, pasas a algo completamente diferente en cuanto a volumen de entrenamiento.

Léon Marchand: Bueno, yo tenía una base de entrenamiento muy grande. Hice mucho volumen de entrenamiento en Dauphins du TOEC [club en Toulouse] con Nicolas Castel. Así conseguimos ser sextos en los Juegos. Y al final de ese ciclo, me fui a Estados Unidos y, sí, allí quizás había menos volumen, pero por otro lado era mucho más intenso, con mucha menos recuperación entre series, se queman muchas calorías, son cuatro horas al día. Se exige mucho en todos los aspectos técnicos. Así que sí, es mucho trabajo.

Leer tambiénUna 'Leonmanía' se desata en Francia, con un nadador que se volverá leyenda

RFI: RFI es una emisora de radio que se escucha en todo el mundo. Uno de nuestros oyentes africanos nos hizo una pregunta para usted: ¿cómo consigue, con un cuerpo más imponente, ser tan fuerte frente a sus competidores?

Léon Marchand: Bueno, creo que cuando era más joven era un poco una desventaja. Tenía la impresión de que era más pequeño, y simplemente lo era. Y tienes la impresión de que no puedes ganar cuando estás un poco limitado físicamente. En realidad, mi cuerpo está dotado de cosas increíbles. Soy muy acuático, puedo regenerar mi energía, tengo muy poca resistencia bajo el agua, así que tengo ventajas que otros no tienen. Tienes que trabajar con tus cualidades y tus defectos, y eso es lo que he estado haciendo durante los últimos tres años.