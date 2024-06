Faltan tan sólo dos días para la primera vuelta de las elecciones legislativas en Francia que enfrentarán a tres grandes bloques: la extrema derecha de Agrupación Nacional, que lidera las encuestas, la unión de izquierda Nuevo Frente Popular, en segunda posición, y la coalición presidencial, muy por detrás. RFI entrevistó a un representante de cada bloque.

Las elecciones legislativas anticipadas tendrán lugar en Francia el 30 de junio y 7 de julio, y la campaña relámpago está llegando a su fin. En la medianoche del viernes, los candidatos ya no podrán intentar convencer a los millones de electores llamados a votar.

Se dibuja claramente una oposición entre tres grandes bloques, aunque con mucha distancia entre cada uno. Los últimos sondeos sitúan actualmente a la extrema derecha en torno al 36%, a la coalición de izquierda en el 27,5% y al partido gobernante en tercer lugar, con el 20% de los votos.

Para un análisis más completo de la situación electoral, les ofrecemos tres entrevistas con un representante de cada bloque.

Edwige Diaz, diputada saliente, candidata y una de los cinco vicepresidentes de Agrupación Nacional (RN, extrema derecha):

Extracto de la entrevista: "Queremos más control de las fronteras para limitar la circulación de los inmigrantes. Poner fin a la naturalización de los sin papeles. También suprimir la ley del suelo y, de una manera general, facilitar la expulsión de los delincuentes. Es un programa patriota porque queremos que los franceses sean prioritarios y mejor tratados que los extranjeros. Les diremos a los países candidatos al exilio hacia Francia que si llegas a Francia sin papeles y de manera clandestina, nunca, nunca podrás tener tus papeles y no beneficiarás de alojamiento, ni de salud ni de escuela para tus hijos. Así que ,mejor, ¡no vengas!"

Sergio Coronado, candidato a diputado en la segunda circunscripción de los franceses en el extranjero por la coalición de izquierda Nuevo Frente Popular:

Extracto de la entrevista: "Hablemos del déficit ¿Quién es responsable del déficit? Macron lleva ya siete años, siete años de una política fiscal en favor de las grandes empresas, de los más fortunados. Se tiene que enfrentar ese déficit y tenemos que ver cómo la política fiscal ayuda. Se puede, como en otros países, tener una reforma fiscal que permita recuperar dinero y (…) [evaluar] las facilidades fiscales de las empresas multinacionales, que muy pocas pagan impuestos al nivel de lo que deberían hacerlo. Se da dinero sin condicionar, sin criterios sociales, criterios ambientales, o criterios de empleo… La plata pública tiene que estar condicionada. El dinero público tiene que estar condicionado cuando se ayuda a los empresarios."

Éléonore Caroit, diputada saliente y candidata en la segunda circunscripción de los franceses en el extranjero por la mayoría presidencial Renacimiento-Juntos :

Extracto de la entrevista: "¿Bardella, el primer ministro de los Juegos Olímpicos? Sería un escenario de pesadilla. Espero que el polo político del centro, ampliado a quienes no tengan una visión extremista, logre evitar que la extrema derecha llegue al gobierno. Y si pasa, que no dure. El argumento de que hay que probar porque nunca estuvieron en el poder es extremadamente peligroso porque [los daños] de los gobiernos populistas demoran mucho tiempo en repararse. Pero a los electores de la extrema derecha no hay que diabolizarlos. Lo que hay que combatir son las ideas por las que votan. En estos dos años he visto a sus candidatos que no están presentes, no trabajan y van a las soluciones de facilidad. Prefieren no hablar, no tomar posición y esperar que todo el circo y la agitación de la extrema izquierda los beneficie a ellos."