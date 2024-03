Your browser doesn’t support HTML5 audio

El 31 de marzo, los turcos acudirán a las urnas para las elecciones municipales. Animado por su victoria en las elecciones parlamentarias y presidenciales del año pasado, el presidente Recep Tayyip Erdogan intentará reconquistar la megaciudad de Estambul, gobernada por la oposición desde 2019. Pero un partido ultraconservador, Yeniden Refah, está frustrando estas ambiciones al presentar su propio candidato en lugar de apoyar al candidato gobernante, como hizo el año pasado. Una elección que preocupa y provoca la ira del jefe de Estado.

Por la corresponsal de RFI en Estambul, Anne Andlauer

Es una musiquita que ha ido en aumento en las últimas semanas en Turquía. La de la campaña de Yeniden Refah, un partido ultraconservador, que se ha lanzado a la batalla de las elecciones municipales.

Fundado hace cinco años, el partido islamista formó una alianza con el gobernante AKP en las elecciones parlamentarias del año pasado y respaldó la candidatura presidencial de Erdogan. Pero en las elecciones municipales, Yeniden Refah va por su cuenta y preocupa al campo gobernante. El año pasado, el AKP perdió casi 200.000 miembros, mientras que el partido islamista ha ganado más de 200.000 desde enero de 2023.

"Buscando una alternativa"

Mehmet Altinöz, su candidato para Estambul, confirma que Yeniden Refah está atrayendo a los votantes que están decepcionados con el AKP. Por varias razones, según él: "Están en línea con nuestros valores. Somos los únicos que prometemos ayuntamientos morales, sin corrupción, sin favoritismo, sin clientelismo. Y luego está la crisis económica: ¡El 90% de los turcos vive por debajo del umbral de la pobreza! Algunos votantes del AKP están buscando una alternativa", dice.

"Estamos hablando de votantes descontentos, que ya no quieren votar por el AKP o simplemente quieren darle una lección, pero que dudan cuando la única alternativa es cambiar de bando. Sin embargo, dado que Yeniden Refah apoyó a Erdogan en las últimas elecciones y no se comporta claramente como miembro del bloque opositor, se convierte en una alternativa posible para este tipo de votantes decepcionados", explica por su parte el periodista político Kemal Can.

"Política pirata", dice Erdogan

En caso de que en Estambul se produzca un resultado ajustado entre el candidato del AKP, Murat Kurum, y el alcalde saliente de la oposición, Ekrem Imamoglu, los votos conservadores capturados por Yeniden Refah podrían privar al Gobierno de una victoria. Esto le valió duras críticas por parte de Recep Tayyip Erdogan, quien calificó a su antiguo aliado de "acróbata de circo" que haría "política pirata a la sombra del AKP".

Mehmet Altinöz se siente ofendido por tales reproches: "No somos un partido que hace campaña para que otro candidato gane o pierda… El hecho de que el gobierno esté reaccionando de esta manera demuestra lo desesperado que está… ¡Todo lo que tienen que hacer es trabajar y ganar las elecciones, en lugar de culpar a los demás! ", exclama.

Aunque carece de un aliado, Recep Tayyip Erdogan está lejos de admitir la derrota. Tiene buenas razones para tener esperanzas: el alcalde saliente de Estambul, Ekrem Imamoglu, sólo tiene el apoyo de su partido, mientras que casi toda la oposición había pedido votar por él en 2019.