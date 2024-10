Your browser doesn’t support HTML5 audio

La empresa pública de transportes, SNCF, ha decidido que no se publicite en estaciones y red de transporte al considerar que esto violaría el principio de neutralidad política en espacios públicos

No ha visto aún la luz, pero la publicación del libro de Jordan Bardella, presidente de Agrupación Nacional (RN, por sus siglas en francés), el partido francés de extrema derecha liderado por Marine Le Pen, ya nace rodeado de polémica. En este caso no es por su contenido, sino por la decisión de que no se publicite en las estaciones de tren y en los transportes públicos.

El libro, editado por Fayard, se llama Ce que je cherche (Lo que busco) y se lanza este 9 de noviembre. En principio la editorial pretendía colgar más de 500 carteles promocionales en 70 estaciones en la región de París y en otras 40 en otras regiones del país entre el 25 de noviembre y el 17 de diciembre. En ellos se mostraba la portada del libro en la que se ve al político de 28 años.

Sin embargo, Mediatransports, la empresa que gestiona la publicidad en la red pública de transportes (tanto metro como cercanías), ha decidido denegar la autorización alegando un principio de neutralidad política. En teoría, no se puede hacer publicidad de ningún personaje político en estos espacios públicos.

“Consideramos que esta campaña tenía un carácter político, en la medida en la que Jordan Bardella es diputado europeo y también presidente de Agrupación Nacional (…) Como empresa que gestiona los espacios públicos debemos respetar el principio de neutralidad”, ha explicado el organismo.

Considera que la portada del libro no es neutra, pues muestra que no se trata sólo de un tomo autobiográfico de un personaje cualquiera. Bardella ha denunciado un acto de censura y ha expresado su “profunda indignación” tras esta decisión. “Pido a la SNCF que rectifique esta decisión inadmisible, que malinterpreta su principio de neutralidad”, declaró el lunes.

Ha amenazado con recurrir la decisión ante los tribunales. “Al ceder a las intimidaciones de una minoría de activistas radicalizados, la dirección de SNCF entra en una deriva grave”, ha declarado el presidente de RN, en referencia a la empresa que gestiona la red de transportes. Varios sindicatos del sector ferroviario, así como algunos diputados del partido de izquierdas La Francia Insumisa (LFI) había denunciado la campaña del libro de Bardella.

“Era una auténtica provocación”, había criticado el secretario general de sindicato CGT, Thierry Nier. El libro saldrá con una tirada de 150.000 ejemplares, muy ambiciosa. La editorial Fayard pertenece al imperio mediático bajo control del hombre de negocios, Vincent Bolloré, vinculado a la extrema derecha. Bardella ganó las pasadas elecciones europeas del 9 de junio, que provocaron la disolución de la Asamblea francesa por parte de Emmanuel Macron y la convocatoria adelantada de elecciones legislativas, que su partido finalmente perdió en la segunda vuelta electoral.