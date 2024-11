Los estadounidenses no solo eligen presidente y vice el 5 de noviembre. También escogen senadores y miembros de la Cámara de Representantes. Además, en varios estados se someten a voto distintas propuestas. Es el caso de Arizona, donde la propuesta 139 busca una mayoría para enmendar la Constitución estatal y establecer un derecho al aborto hasta las 15 semanas de gestación. Esta iniciativa desea proteger la interrupción voluntaria del embarazo tras el fin de este derecho a nivel federal.

De nuestro enviado especial a Arizona, Alejo Schapire

El autobús no pasa desapercibido en las calles de Phoenix. Aparte del traqueteo de un vehículo que lleva demasiados kilómetros, tiene inscripciones en letras gigantes escritas en rojo que rezan “Peligro, aborto hasta el Tercer Trimestre. Aumentaría el tráfico de niños: No a la proposición 139”, todo escrito en español.

Seguimos la charla entre el conductor, Cristian, un voluntario católico mexicano, mientras conversa con su compatriota Rosie Villegas, también activista antiaborto, de la ONG Voces por la Vida, acerca del impacto de la campaña del autobús y la entrega de folletos “provida” en la víspera.

"Ayer fui a poner gasolina y llega una señora y me dice: 'Thank you very much [muchas gracias] por lo que está haciendo' y me dio 20 dólares donación", relata el chofer a su compañera.

Noticias falsas en contra del derecho al aborto

Rosie Villegas asegura que quienes buscan poner en la Constitución estatal de Arizona el derecho al aborto hasta las 15 semanas "invocando el bienestar de la madre", en realidad, lo extenderán hasta el tercer trimestre de embarazo porque, a su juicio, el concepto de bienestar es "deliberadamente ambiguo y amplio".

La activista antiaborto argumenta su afirmación con una teoría muy extendida entre el electorado de Trump, pese a que esta fue desestimada por las investigaciones judiciales.

"Los bebés que se abortan en el segundo y tercer trimestre por asociaciones de abortos como Planned Parenthood se han dedicado a vender las partes para experimentos médicos en universidades del país" – Rossi Villegas, activista antiaborto

Rosie Villegas sostiene que, gracias al proselitismo que hace desde el autobús con volantes y fetos de plástico, logra convencer a electores de que cambien de opinión.

El autobús se aparca finalmente frente a la Universidad Estatal de Arizona, pero los jóvenes parecen más interesados en ir a las fiestas de Halloween que escuchar hablar contra la proposición 139.

Un derecho "decisivo" para ir a las urnas

Tenemos que acercarnos a una militante de Kamala Harris para escuchar a quienes ven en el derecho al aborto, una razón "decisiva" para ir a las urnas.

"Los derechos de las mujeres son muy importantes para mí y para mi hija, que ahorita es una bebé, pero pronto va a crecer. Por eso, quiero que ella tenga acceso a los derechos que no está ofreciendo Trump", defiende Vanessa, una estudiante universitaria.