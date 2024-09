Your browser doesn’t support HTML5 audio

19/09/2024 · 04:50 AM

El poderoso gremio estadounidense anunció el miércoles 18 de septiembre que no apoyará a ninguno de los dos candidatos a la Casa Blanca. Este anuncio es una mala noticia para la demócrata Kamala Harris.

La International Brotherhood of Teamsters, el sindicato de camioneros estadounidense, no se unirá al conjunto de organizaciones sindicales que, en su mayoría, respaldan a Kamala Harris para las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos. Su presidente lo hizo saber el miércoles 18 de septiembre tras varios días de consultas, en particular con la candidata demócrata.

“Desgraciadamente, ninguno de los dos principales candidatos fue capaz de comprometerse seriamente con nuestro sindicato para garantizar que los intereses de los trabajadores estén siempre por delante de los de las grandes empresas”, afirmó Sean O’Brien, a pesar de que éste fue uno de los temas principales del discurso de Kamala Harris.

Una decisión que refleja fuertes divisiones internas

Pero esta negativa a elegir es quizás también y sobre todo un reflejo de las divisiones dentro del propio sindicato. Las encuestas internas muestran que aparentemente una mayoría de sus miembros simpatiza con la retórica de Donald Trump. De hecho, el propio jefe del sindicato se pronunció en la convención republicana celebrada en Milwaukee el pasado mes de julio.

Sin embargo, lo cierto es que sectores enteros de los Teamsters siguen apoyando firmemente al candidato demócrata, como la organización lleva haciendo oficialmente desde hace un cuarto de siglo, concretamente desde 1996.

Esta vez, por tanto, no habrá instrucciones de voto para los 1,3 millones de miembros de este poderoso y muy organizado sindicato. Esta nueva situación podría desempeñar un papel importante en los estados clave del Medio Oeste industrial, donde son especialmente numerosos.