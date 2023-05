El ruso Danill Medvedev KO de entrada en Roland Garros

Primera gran sorpresa de esta edición en Roland Garros. El numero 172º del mundo, el brasileño Thiago Seyboth Wild se ofrece la cabeza del N°2 y ganador en Roma, Daniil Medvedev en 5 sets. Los latinos siguen triunfando con el pase a segunda rueda de otros 5 tenistas. La vida te da sorpresas, pero Roland Garros te da más. Ni en el más pesimista de los pronósticos apostaba por la posibilidad de que el ruso Danill Medvedev, uno de los grandes favoritos de esta edición, se marchase eliminado a las primeras de cambio frente a un jugador que se colaba en el cuadro principal procedente de la fase clasificatoria (7/6 6/7 2/6 6/3 6/4) . Ese honor recaía en el brasileño Thiago Seyboth Wild. Un tenista de 23 años, anclado en la posición 172 de la ATP, que solo había ganado un partido oficial en este 2023 antes de su actuación en Paris. Una larga lesión que duró más de dos temporadas apeaba la progresión de este tenista brasileño que en el tercer día competición parisina se dio a conocer en sociedad por todo lo alto. Y es que merendarse a un top 5 del mundo siendo un desconocido no está al alcance de muchos tenistas. Para ello Thiago tuvo que aferrarse a la fortaleza mental ya que el jugador declaraba al termino del partido que habría sufrido calambres e incluso se resentía en una de sus rodillas tras la paliza que supone pasar por la fase clasificatoria. Tal vez Seyboth no vaya a durar más de una semana en la capital francesa, pero por lo menos habrá sido el encargado de haber escrito una de las páginas más sorprendentes de lo que llevamos de competición donde los latinoamericanos se están revindicando.En cuanto al resto de participantes lo más significativo fue la clasificación del alemán Alexander Zverev ante el sudafricano Lloyd Harris (7/6 7/6 6/1). La del noruego Casper Ruud frente al sueco Elias Ymer (6/4 6/3 6/2) y la confirmación atragantada del danés Holger Rune que concedía un set ante el estadounidense Chistopher Eubanks (6/4 3/6 7/6 6/2). En el cuadro femenino destacaban por encima del resto las dos tenistas que mejor se manejan en tierra batida. A primera hora presentaba sus credenciales la tunecina Ons Jabeur quien batía a la italiana Lucia Bronzetti (6/4 6/1) mientras que en la tarde parisina lo hacia la numero 1 mundial, la polaca Iga Swiatek que no dio tregua a la española Cristina Bucsa (6/4 6/0).Que no pare la fiesta latinaEn cuanto a la participación latinoamericana y tras el festival del día anterior donde se clasificaban 8 representantes esta vez le tocaba el turno al argentino Genaro Alberto Oliveri que llegando de la fase clasificatoria ha dado un paso de gigante eliminando al local Giovanni Mpelshi en 5 sets (6/7 6/4 6/4 5/7 1/6). Con su victoria se cumplía un sueño teniendo en cuenta que el tenista argentino llega desde el número 231 del ranking mundial, siendo esta su primera participación en Roland Garros.De otro lado en el duelo fratricida de la región el chileno Nicolas Jarry ganaba la partida al boliviano Hugo Dellien en tan solo 3 mangas (6/4 6/4 6/2) para poder enfrentarse en la segunda rueda al norteamericano Tommy Paul.Pero las alegrías no se frenaban ahí. Aun había tiempo para abrir el tarro de las esencias e impregnar con la misma motivación a los dos últimos candidatos en estrenarse. De un lado el argentino Francisco Cerundolo aprovechaba su estatus de cabeza de serie número 23 para batir al español Jaume Munar en 4 mangas (6/1 2/6 7/6 6/1) mientras que el talentoso argentino Guido Pella remontaba al quinto set para tirar del torneo al local Quentin Halys en un encuentro muy igualado (4/6 7/6 6/2 6/7 6/7).Se asoma la segunda ruedaY este miércoles se inicia la segunda ronda con participaciones de alto voltaje. En el cuadro masculino, el número 1 mundial, el español Carlos Alcaraz, se enfrentará al japonés Toro Daniel mientras que el serbio Novak Djokovic lo hará ante el húngaro Marton Fucsovics. En cuanto a las damas cabe destacar la participación de la bielorrusa Sabalenka ante su compatriota Shymanovich y el partido que medirá a la belga Mertens con la colombiana Osorio. No será la única latina en pista ya que la argentina Podoroska se enfrenta a la checa Muchova. En hombres el argentino Schwartzman se las verá con el portugués mientras que el peruano Varillas se enfrenta español Bautista.