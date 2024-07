Your browser doesn’t support HTML5 audio

16/07/2024 · 10:47 AM

Tras años persiguiendo el fichaje del delantero francés, el Real Madrid presentó a Kylian Mbappé por todo lo alto en el Santiago Bernabéu ante más de 80.000 aficionados. "Me siento un privilegiado. Soy jugador del Madrid, es mi sueño de niño", dijo el jugador originario de Bondy, que se ha comprometido con el club blanco por cinco temporadas.

En un Santiago Bernabéu engalanado y con lleno absoluto, Kylian Mbappé saltó al campo vestido con la camiseta del Real Madrid por primera vez en su carrera. Decenas de miles de aficionados aclamaron al nuevo fichaje madridista, que se ha comprometido con su nuevo equipo por cinco temporadas y llevará el dorsal número 9.

Mbappé no tardó en corresponder a los seguidores blancos: "Voy a dar la vida por este club. Me siento un privilegiado. Soy jugador del Madrid, es mi sueño de niño. Un sueño no se paga. Es una gran satisfacción para mí y mi familia. Todo lo que hice para llegar aquí fueron muchas etapas".

"Soy jugador del Real Madrid, es mi sueño de niño"

El presidente del club español, Florentino Pérez, pone así la última joya a la corona que ha supuesto la construcción de la actual plantilla, con un fichaje que trató de lograr durante años y que hace dos se le escapó en el último momento, con una renovación por sorpresa de Mbappé con el PSG.

Aquella decisión fue difícil de comprender por los aficionados madridistas, después de que el delantero reconociese públicamente su preferencia por el Real Madrid desde niño. De ello puede dar fe Zinédine Zidane, exjugador y entrenador del Real Madrid, que en diciembre de 2012 invitó a Mbappé, entonces un joven adolescente, junto a su familia, a visitar las instalaciones del club de la capital española.

Bueno para el fútbol español, malo para el fútbol francés

Su llegada supone un empujón para la liga española, que hace años podía jactarse de tener en su campeonato a las dos grandes estrellas, Messi y Cristiano.

Así lo explica a RFI el periodista Dani de Marcos, del popular programa español "El Chiringuito": "No solo cambia el paradigma del fútbol español, sino que lo cambia también a nivel mundial. Un fichaje como este, una presentación como esta y un día como este no se vivía desde que Cristiano Ronaldo fichó por el Real Madrid en 2009. Creo que cambia también el paradigma del Real Madrid, porque ahora no solo es favorito, sino que está obligado a ganar las tres competiciones".

Ante las dudas de su encaje en una plantilla que ya cuenta con estrellas como Vinícius o Bellingham, de Marcos no tiene dudas: "Estoy convencido de que vamos a ver a un Mbappé diferente del que vimos en París con mucho menos ego y sabiendo adaptarse al club al que viene".

La ganancia del fútbol español se convierte en pérdida para el balompié de la vecina Francia. La Ligue 1, que ha sufrido para encontrar un canal que emita sus partidos durante las próximas temporadas, pierde a su gran estrella.

Andrés Onrubia, corresponsal en París del Diario As y la Cadena Ser, es duro al respecto, entrevistado por Radio Francia Internacional: "La salida de Kylian Mbappé supone un varapalo para una Ligue 1, que ha perdido al mayor activo que tenía para exportar el fútbol francés fuera de sus fronteras. Prueba de ello, el irrisorio acuerdo por los derechos televisivos para las próximas cinco temporadas, 500 millones de euros, 300 millones menos de lo que pretendía la LFP".

Cuestionado sobre si su salida debilitará al PSG e igualará el torneo, Onrubia no lo tiene tan claro: "Desde un punto de vista puramente deportivo, que Mbappé no esté en el PSG podría reducir la enorme brecha del resto de equipos respecto a los parisinos, que han logrado las tres últimas ligas. Sin embargo, al estar detrás una fuerte inversión por parte de Qatar, no parece que el actual campeón de la Ligue 1, aun sin Mbappé, vaya a perder su hegemonía, interminable, en el Hexágono".

Dejando a un lado los amistosos, Mbappé debería debutar de manera oficial con su nuevo club el 14 de agosto, día en el que el Real Madrid se enfrentará al Atalanta en la Supercopa de Europa, primer título de la temporada.