En la gran final ante Dortmund, supo aguantar en su peor momento y ganó en el segundo tiempo con goles de Dani Carvajal y Vinicius Junior. La primera mitad se fue con el empate y con un equipo alemán que marcó superioridad. Real Madrid disputó 13 partidos en la Champions, con 9 victorias y 4 empates. No perdió y marcó 27 goles.

No hubo sorpresas y el guión se cumplió. El Real Madrid ganó la decimoquinta Copa de Europa al imponerse al Borussia Dortmund en Wembley. Aunque la final no fue tan fácil para los blancos como podría intuirse. Los alemanes disfrutaron de mejores ocasiones para marcar. No lo hicieron y lo acabaron pagando con la derrota. Aunque la victoria madridista se hizo esperar. El Real Madrid no se impuso en el marcador hasta el minuto 74, con el gol de Carvajal que cambió el partido definitivamente y abrió el camino del título a los merengues.

El Real Madrid saltó al césped de Wembley con el cartel favorito y con el once esperado por todo el mundo. Enfrente tenían al equipo revelación de esta Champions que previamente había eliminado al PSG y que tenía muy claro cómo debía jugarle a los blancos para ganar la Champions. Hasta bien entrado el partido, los blancos fueron un equipo lento y previsible moviendo el balón, superado físicamente en el centro del campo y la zaga y al que le costaba un mundo llegar a la meta rival en un primer acto en el que el Dortmund tuvo hasta cuatro ocasiones muy claras. La primera, Brandt en el minuto 14. La segunda, de Adeyemi en el 21’. La tercera, un disparo al poste de Füllkruge en el 23’ y la cuarta, otra vez Adeyemei en el 28’. La mejor noticia para el Real Madrid fue llegar al descanso sin encajar goles.

Ya en el segundo tiempo y para evitar las rápidas transiciones alemanas, Ancelotti puso a Kroos de mediocentro y desplazó a Camavinga a una banda. El Real Madrid ganó mucha fiabilidad con el balón. Carvajal marcó el 0-1 en el minuto 74. El lateral remató de cabeza un saque de esquina para adelantar al Real Madrid. Es lo que suele pasar con el Madrid, si le dejas vivo tras varias ocasiones fallidas de los alemanes.

El gol obligó al Dortmund a apretar más, pero con el marcador a favor, el Madrid encontró su lugar en el partido hasta darle la vuelta por completo. Kobel evitó tres ocasiones claras de los blancos, pero no pudo hacer nada para evitar el 0-2 de Vinicius en el minuto 82 tras un pase de Bellingham. La final ya era historia.

El conjunto merengue es el que más trofeos de esta competición posee en su haber, desde que se proclamase el primer campeón de la edición de la Copa de Europa en 1955. Lleva sin perder una final 43 años (desde 1981). En esta temporada en Europa, el Real Madrid disputó 13 partidos en la Champions, con 9 victorias y 4 empates. No perdió y marcó 27 goles.

Con esta, el Real Madrid continúa escribiendo con letras de oro en sus libros de historia. Además de la gloria deportiva, el Madrid se lleva un botín muy importante: los millones de euros predominan en una final inédita de la Champions League. Ya por llegar a la final, Real Madrid y Borussia Dortmund se embolsaron 15,6 millones de euros por jugar la fase de grupos, 9,6 millones por llegar a octavos de final, 10,6 millones por los cuartos, 12,5 millones por las semifinales y 15,5 millones por llegar a la final. Además, se deben sumar los resultados, por cada victoria la Uefa paga 2,8 millones por victoria y 930.000 euros por empate.