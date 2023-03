El Ramadán comienza bajo alta tensión en la localidad palestina de Huwara

Como ocurre a menudo en este mes sagrado para los musulmanes, la situación se pone tensa entre isrealíes y palestinos. RFI volvió a Huwara, el pueblo de Cisjordania, al sur de Naplusa, donde estallaron violentos incidentes el mes pasado entre colonos judíos y habitantes palestinos. Por el enviado especial de RFI, Sami Boukhelifa.Latifa, habitante de Huwara, está en el mercado. Es madre de familia y ya tiene en mente su menú para el primer día de Ramadán, este jueves 23 de marzo. "He comprado tomates y calabacines. También voy a comprar carne para hacer verduras rellenas. Pero sinceramente, con tanta tensión, no tenemos ganas de nada. Estamos sin ánimos”, cuenta a RFI. “El ejército israelí está estacionado a la entrada de mi casa. ¿Cómo esperan que mis hijos vivan con normalidad?”, lamenta. La calle principal de Huwara ha sido el epicentro de las violencias entre israelíes y palestinos que han causado un centenar de muertos desde principios de año. El barrio está acordonado por soldados israelíes. Colocados detrás de bloques de hormigón, sus rifles de asalto apuntan a los transeúntes. A la entrada de su carnicería, Nidhal espera a sus clientes con ansias. "Hace cuatro días sacrifiqué animales para preparar el Ramadán. Pero mira, los pedazos de carne siguen ahí colgados y no he vendido nada", dice. “Cuando un cliente se estaciona en frente de mi carnicería, los militares le piden que se vaya por razones de seguridad. Ayer tuve que cerrar por motivos de seguridad. Hace unos días, nos obligaron a cerrar durante toda una semana", deplora. Diálogo y violenciasEstos confinamientos los impone el ejército israelí para mantener separados a palestinos y colonos judíos. "Son los colonos los que ocupan ilegalmente nuestra tierra, pero somos nosotros los que castigan", lamentan los habitantes de Huwara. El domingo, mientras Egipto organizaba diálogos para tratar de calmar la situación, un israelí resultó gravemente herido por bala en el pueblo. Tras las conversaciones, Israel y la Autoridad Palestina se comprometían en un comunicado a "calmar la tensión". Antes ya había tenido lugar un diálogo, a finales de febrero en Aqaba, Jordania. Durante esta primera ronda de negociaciones, dos colonos israelíes murieron cuando palestino su auto a disparos. El autor del ataque era miembro del brazo armado del movimiento islamista Hamás. En una expedición punitiva, los colonos atacaron e incendiaron decenas de edificios y automóviles.