Miles de personas participan en las marchas protagonizadas por la líder opositora, Maria Corina Machado. El chavismo también logra una gran movilización de sus bases en Caracas. La aparición de Machado, sin la presencia del candidato Edmundo González, marcó la protesta en Caracas al grito multitudinario de “¡No tenemos miedo!”. La exhibición de fuerza en las calles de la oposición y el chavismo es otra muestra de que el conflicto en Venezuela ha vuelto a escalar.

“¡No tenemos miedo!” ha sido el grito más repetido en las calles de Venezuela en las útimas horas. La semana de represión vivida tras las elecciones del psado domingo no desmovilizó a la gente y desde varias ciudades de Venezuela miles de personas respondieron a la convocatoria de María Corina Machado para manifestarse. En el barrio caraqueño de Las Mercedes, cientos de personas esperaban por la mañana a la líder opositora, que el pasado martes había anunciado estar en la clandestinidad porque temía por su vida. Maduro incluso ha pedido penas de cárcel para los líderes opositores. Se calcula que hay más de un millar de detenidos, hasta 20 muertos y un centenar de heridos en apenas una semana.

“Nosotros no promovemos la violencia. Salir a protestar cívica y pacíficamente no es violencia. No vamos a renunciar a nuestro derecho a la protesta cívica”, dijo Machado, que no se subió al camión en su recorrido por la ciudad sino que apareció en él cuando ya había llegado a su destino junto a otros miembros de la oposición. Machado enfatizó: "El 28 de julio marca un hito a partir del cual se inició la transición a la democracia en Venezuela. Seguimos avanzando, estamos unidos, sabemos lo que tenemos hacer y lo estamos haciendo bien".

Pero no sólo la oposición ha intentado sacar músculo en las calles, también lo ha hecho el chavismo. Miles de simpatizantes del presidente Nicolás Maduro salieron también a las calles de Caracas para marchar "en defensa de la paz" y en respaldo de la anunciada reelección de Maduro como presidente de Venezuela, pese a su cuestionada victoria por la comunidad internacional. Los chavistas se reunieron en, al menos, dos puntos de la ciudad para caminar hacia el palacio presidencial de Miraflores, sede del Ejecutivo.

Decenas de motoristas recorrieron varios kilómetros del este de la capital venezolana tocando bocinas en señal de apoyo a Maduro y para rechazar lo que el chavismo y las autoridades del Gobierno consideran un intento de golpe de Estado, en alusió

Oposición y chavismo mantienen el pulso por el resultado de las elecciones del 28 de julio en medio de profundas sospechas de fraude que rodean la versión oficial. Una semana después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por mayoría chavista, no ha mostrado una sola prueba con la que poder verificar el resultado que dio. La candidatura encabezada por Edmundo González Urrutia rechaza los dos boletines que ha dado en este tiempo el CNE y reivindica su triunfo por mayoría aplastante según las actas que obran en su poder mientras varios países de la región piden a Maduro que muestre las actas para resolver el conflicto.

Venezolanos se manifiestan por el mundo

Una concentración convocada por la oposición venezolana en España reclamó este sábado en Madrid que no cese la presión internacional hasta que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reconozca que el ganador de las elecciones en el país es el opositor Edmundo González Urruita. Venezolanos en el extranjero se congregaron en varias capitales de Latinoamérica y Europa, siguiendo la convocatoria de la dirigente opositora María Corina Machado.

Coincidiendo con las movilizaciones convocadas en Venezuela para protestar por los resultados de las presidenciales brindados por el Consejo Nacional Electora, venezolanos afincados en República Dominicana se apostaron frente a la sede diplomática en Santo Domingo portando banderas y carteles, y entonando consignas en apoyo al opositor.

En Panamá, alrededor de dos centenares de personas acudieron al parque Urracá, situado frente al paseo marítimo de la capital panameña. "¡Viva Venezuela, viva Panamá!, ¡Libertad, libertad, libertad!", vitoreaban los presentes, que portaban banderas venezolanas y pancartas alusivas a la democracia y con pedidos de ayuda a la comunidad internacional. A la concentración llegó el alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, quien expresó su "empatía y compañerismo a los que luchan por la democracia".

Fernández de Kirchner pide la publicación de actas

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner ha sido la última voz que se ha sumado a la petición a Maduro de que publique las actas. CFK se refirió este sábado desde México donde participa como invitada en un evento del Partido Morena, a la crisis política desatada en Venezuela tras el anuncio de resultados electorales por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela y que dieron como ganador a Nicolás Maduro, un hecho que disputan la oposición y países como Estados Unidos, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Perú, entre otros.

Durante su alocución, la exmandataria también mencionó el comunicado difundido por los presidentes de México, Colombia y Brasil, en el que pedían la publicación de las actas que daban sustento al boletín leído por el presidente de la autoridad electoral venezolana, Elvis Amoroso. "De acá le pido, no solo por el pueblo venezolano, por la oposición, por la democracia, por el propio legado de Hugo Chávez que publiquen las actas, que se publiquen las actas".

