En Estados Unidos, un puñado de organizaciones ultraconservadoras están trabajando para dar forma a la política rupturista del presidente electo Donald Trump y proporcionarle las fuerzas para llevarla a cabo.

Por François-Damien Bourgery

Los días en que Donald Trump llegaba a la presidencia improvisando han quedado atrás. Los cuatro años dedicados a rumiar la derrota que se niega a reconocer también le han permitido vengarse. Esta vez, el multimillonario republicano está dispuesto a gobernar a su antojo. A la cabeza de un equipo rápido, cuyo principal criterio de selección es la lealtad al líder, entrará en la Casa Blanca en enero con su programa ya trazado.

Las grandes líneas son bien conocidas. Se han repetido a lo largo de la campaña y luego a medida que se han ido nombrando los miembros de su administración: cierre de la frontera sur y expulsión masiva de inmigrantes ilegales con ayuda del ejército, aranceles generalizados a las importaciones, aumento de la explotación de los combustibles fósiles, supresión del Departamento de Educación, mayor control del aparato federal, reducción de la ayuda militar a los aliados, exclusión de los deportistas transexuales del deporte femenino, lucha contra el “wokismo”, etc.

“Institucionalizar el trumpismo”

“El Donald Trump de 2024 no tiene nada en común con el Donald Trump de 2016”, afirma Romuald Sciora, director del Observatorio Político y Geoestratégico de los EEUU del Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas (IRIS, por sus siglas en francés). “Hoy es la encarnación de la derecha más radical, combinada con los flecos religiosos más conservadores. Cree en lo que dice y está rodeado de gente muy seria que tiene un proyecto bien construido”, estima.

Empezando por la Fundación Heritage, que en su día impulsó las políticas de Reagan y ahora pretende transformar radicalmente Estados Unidos. Para ello, este poderoso think-tank ultraconservador ha elaborado el “Proyecto 2025”, un plan de batalla de 922 páginas para “institucionalizar el trumpismo”, destituyendo a decenas de miles de funcionarios y aplicando la teoría del “ejecutivo unitario”. En otras palabras, el presidente está tomando el control de todo el poder ejecutivo, incluidas agencias federales anteriormente independientes.

“No tengo nada que ver con eso”, juró Donald Trump el pasado mes de julio, afirmando no saber nada del documento agitado como una bandera roja por la bancada demócrata, al tiempo que calificaba ciertas medidas de “particularmente extremas”. Esta promesa es difícil de creer, dado que los anuncios que ha hecho en los últimos meses se hacen eco de este programa, en el que también han participado decenas de sus ayudantes, 140 según un recuento de la CNN. Entre ellos, Russell Vought, jefe de la Oficina de Gestión y Presupuesto durante su primer mandato y director del programa político del Partido Republicano para 2024, y Tom Homan, el “zar de las fronteras”, que ha sido llamado a dirigir la agencia de inmigración. “Este es un gran grupo, que va a sentar las bases y detallar los planes de lo que hará exactamente nuestro movimiento”, dijo el candidato republicano en una cena organizada por la Fundación en abril de 2022.

“El 'Proyecto 2025′ es EL proyecto de la administración Trump y es el que se pondrá en marcha a partir de febrero de 2025”, afirma el investigador Romuald Sciora. En el menú, pues: la abolición de todas las medidas de protección del clima, el refuerzo de los valores cristianos tradicionales y el desmantelamiento del “Estado profundo”. “Vamos camino de una segunda revolución americana que será incruenta”, se entusiasmó en julio el director de la Fundación, Kevin Roberts. Siempre que la izquierda no se interponga.

Tremendos caldos de cultivo

Al igual que la Fundación Heritage, un puñado de organizaciones muy derechistas están trabajando para dar forma a las políticas de Trump: el America First Policy Institute (AFPI), un think tank creado en 2021 sobre las ruinas aún humeantes de la primera administración Trump y cuya presidenta, Linda McMahon, acaba de ser nombrada para el Departamento de Educación; el American Enterprise Institute, especializado en temas económicos; el Hudson Institute, experto en cuestiones internacionales y estratégicas; el Instituto Claremont, que ideó el plan para impedir la llegada al poder de Joe Biden, y uno de cuyos cerebros ha sido nominado para Seguridad Nacional; y la Sociedad Federalista, considerada la más influyente de las organizaciones jurídicas estadounidenses, que ha ofrecido a Donald Trump tres jueces para el Tribunal Supremo.

Porque estos grandes think tanks no son sólo fuentes de inspiración para candidatos necesitados de ideas; también son formidables viveros de altos funcionarios y jueces preformados. “Tienen sucursales en todas las universidades del país, lo que les permite identificar a estudiantes brillantes de derechas a los que ofrecen becas, prácticas y luego redes. Una vez licenciados, estos jóvenes se ven absorbidos por estas organizaciones, a las que lo deben todo”, señala la historiadora Françoise Coste, profesora de Estudios Americanos en la Universidad de Toulouse Jean-Jaurès.

Cada vez que hay un cambio de administración, actúan también como agencias provisionales para las cohortes de ministros, asesores y burócratas de todo tipo que acaban de llegar. “Cuando los demócratas están en el poder, siempre se encuentran innumerables altos cargos en los think tanks republicanos. Y a la inversa, cuando son los republicanos los que mandan, son los think tanks progresistas los que están a rebosar”, señala Romuald Sciora. “Por eso estos grupos están tan politizados”.

La Heritage Foundation -otra vez- dice que ha confeccionado una base de datos con unos 20.000 nombres para el futuro inquilino de la Casa Blanca, entre los que simplemente tendrá que elegir para reconstituir un aparato estatal que, esta vez, estará enteramente dedicado a él. “Queremos gente que haya dado su sangre por el movimiento. Son madres que han desafiado a los consejos escolares, gente que se ha levantado en sus empresas contra la agenda woke”, declaró este verano uno de los redactores del “Proyecto 2025” a la cadena de televisión australiana ABC.

Topadora

Falta mucho para hablar de una presidencia bajo influencia, pero los observadores de la vida política estadounidense se cuidan de no cruzar esa línea. “Trump es un electrón libre. Si la nueva Administración estuviera cerrada con candado por estos think tanks, no habría nombrado a un presentador de Fox News como secretario de Defensa, uno de los puestos más importantes de la Administración”, argumenta la historiadora Françoise Coste. “Incluso si la Heritage Foundation tuvo una enorme influencia en su campaña y seguirá teniéndola en su presidencia, fue Trump quien eligió apoyarse en ella. No es la marioneta de nadie”, coincide Romuald Sciora. Y cuidado con los asesores que puedan mostrar deslealtad. “Los despediré”, advierte el multimillonario.

El Presidente electo se prepara así para gobernar como una apisonadora: derribando todo lo que encuentre a su paso. De momento, no hay obstáculos en su camino. El Partido Republicano está a sus órdenes y tiene mayoría en el Congreso. Y aunque algunos miembros del Senado se hayan estremecido ante la idea de tener que aprobar algunos de los nombramientos de Donald Trump, ninguno se ha opuesto todavía. En cuanto a la Corte Suprema, dominada por seis jueces conservadores frente a tres progresistas, ha concedido al próximo inquilino de la Casa Blanca inmunidad para todos los actos oficiales.

La resistencia podría venir de los círculos empresariales, atemorizados por los impuestos a las importaciones o la expulsión de mano de obra barata indocumentada. Pero, de momento, nadie se ha inmutado. ¿Es esto suficiente para permitir que el presidente electo establezca un régimen autoritario? “Estados Unidos no se va a convertir en una dictadura de la noche a la mañana”, advierte el investigador Romuald Sciora. “Lo que es seguro, sin embargo, es que dentro de dos años se parecerá más a la Hungría de Viktor Orban que a la América de Kennedy”, augura.