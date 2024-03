Your browser doesn’t support HTML5 audio

29/03/2024 · 05:07 AM

El ataque contra la sala de conciertos Crocus City Hall, que tuvo lugar hace una semana, dejó al menos 139 muertos y 360 heridos, según las últimas cifras oficiales, con 95 desaparecidos y/o muertos no identificados. Vladimir Putin aún no ha visitado el lugar de los hechos ni se ha reunido con las familias de las víctimas. El pasado domingo fue declarado día de luto nacional por el Jefe del Estado ruso, pero el dolor y el luto se viven casi individualmente.

Con nuestra corresponsal en Moscú, Anissa El Jabri

La noche del miércoles fue como un precipicio de la Rusia post-atentado. Por un lado, un viaje cultural oficial de Vladimir Putin, del que se informó ampliamente. Por otro, el grupo Piknik, que había tenido que huir de su propio concierto atacado el viernes por la noche, volvía al escenario en San Petersburgo.

En el exterior de la sala de conciertos, según el medio de comunicación "Fontanka", había un despliegue masivo de fuerzas de seguridad, guardias nacionales y policías antidisturbios. Dentro, los supervivientes del concierto del viernes pasado se mezclaban con los espectadores que habían acudido especialmente. La banda anunció que todos los beneficios del concierto se donarían a las familias de las víctimas. Tras un minuto de silencio, PikNik ofreció una actuación contenida, con una lista de canciones especialmente creada para la velada.

Este momento de comunión, duelo y resistencia bajo una fuerte protección sólo se hizo público en las redes sociales. No hubo ni una sola imagen en la televisión estatal. Al mismo tiempo, las cámaras oficiales se fijaron en el viaje del jefe de Estado ruso. "Estamos en la pequeña ciudad de Torzhok, de 40.000 habitantes. Está claro que la llegada del Presidente aquí es un gran acontecimiento", anunció el reportero del pool presidencial del canal Rossiya 1.

Vladimir Putin dedicó dos horas de esta visita oficial al tema de la cultura en esta ciudad a medio camino entre la capital rusa y San Petersburgo, entreteniéndose con libros antiguos y hablando de un acceso más amplio a la tarjeta "Pushkin", para obtener descuentos para la entrada a los lugares culturales. La única referencia a la noche que conmocionó a su pueblo fueron estas pocas palabras: "Tendría que haber venido el lunes, pero debido a los trágicos acontecimientos de Moscú, con este bárbaro atentado terrorista, hemos aplazado todos los actos. Pero lo cierto es que la cultura, puesto que es el marco espiritual del pueblo y sustenta nuestra identidad, desempeña un papel importante en momentos tan difíciles, incluso trágicos, porque da fuerza al pueblo y a cada individuo."

Aún no hay visita de Vladimir Putin al Ayuntamiento de Crocus

Los primeros funerales comenzaron el miércoles, y sólo los medios locales informaron de ellos. Los heridos de los que informan los medios oficialistas son los que están recibiendo el alta hospitalaria. Como muestra de la ansiedad y la angustia que aún reinan, el diario RBK informa de que los rusos están devolviendo en masa las entradas para los actos públicos: 100.000 en los cinco días siguientes al atentado asesino contra el Crocus.

Muchos rusos establecen paralelismos entre el ataque a la sala de conciertos Crocus City Hall y la toma de rehenes de tres días en una escuela de Beslán hace 20 años. Para ellos, la conmoción, la tristeza, la repentina sensación de inseguridad en su vida cotidiana es la misma. En aquella ocasión, Vladimir Putin tardó cuatro días en visitar el lugar, y el jueves el portavoz del Kremlin explicó que tendría que esperar aún más.

"Por el momento, sigue siendo totalmente impracticable llegar al lugar, y esto simplemente interferiría con el trabajo y la organización del personal que sigue en el lugar", dijo Dmitri Peskov. "En cuanto a los familiares y allegados de las víctimas, todos los servicios afectados ya están en contacto con ellos. Ya han comenzado los pagos e indemnizaciones por parte de la región de Moscú y de la ciudad de Moscú". En cuanto a si el jefe del Estado ruso tiene intención de reunirse con las familias de las víctimas, tampoco en este caso se han dado detalles.

En este momento, el gobierno también intenta canalizar la indignación expresada por una parte de la población. Aún no está claro si los actuales debates sobre el fin de la moratoria de la pena de muerte tendrán un resultado concreto. Pero -quizás como señal de que las autoridades no se inclinan en esa dirección- el miércoles, un reportero del canal Rossiya 24 visitó una colonia penal en el Ártico, una colonia del llamado "régimen estricto", el tipo de prisión a la que podrían ser enviados los atacantes. Describe el terrible clima: "en invierno, la temperatura desciende a veces por debajo de los 45 grados, y en verano, el aire se calienta hasta los 30-35 grados". Un lugar que "da escalofríos y piel de gallina, porque aquí se recluye a los criminales más brutales y desalmados y a terroristas caníbales. La luz de la celda está siempre encendida y la celda está siempre vigilada. Los presos no pueden hablar entre ellos. Se les permite un paseo diario de hasta una hora y media, en un patio sin luz natural" – en resumen, "condiciones de detención peores que la muerte".

En ningún momento el reportero o el canal especifican que la colonia penitenciaria aquí descrita es aquella en la que el líder opositor Alexéi Navalny murió en circunstancias muy turbias.