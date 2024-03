El investigador del Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS), de 72 años, ha sido distinguido con el Premio Abel de Matemáticas por haber permitido comprender mejor los fenómenos aleatorios que componen el mundo.

¿Cómo predecir el azar? El miércoles se concedió el Premio Abel de Matemáticas a Michel Talagrand, francés especializado en probabilidad y análisis funcional, para quien "las matemáticas te dan alas".

Desde el peso de los bebés hasta el tamaño de las olas, los trabajos de este exinvestigador del Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS), de 72 años, han permitido comprender mejor los fenómenos aleatorios que componen el mundo.

Michel Talagrand recibe el galardón "por sus revolucionarias contribuciones", que han tenido "notables aplicaciones en física matemática y estadística", explica la Academia Noruega de Ciencias y Letras.

Talagrand, que hizo carrera en el Instituto Jussieu de Matemáticas de París, es el quinto francés que gana el Premio Abel desde que se concedió por primera vez en 2003.

"Las matemáticas francesas van muy bien y podemos estar orgullosos de ello", declaró a la AFP.

Con un pañuelo en la cabeza, gafas finas y barba blanca, confesó en una videoconferencia con la academia noruega que estaba sorprendido por haber ganado el premio.

"Me quedé totalmente en blanco durante varios segundos", explicó. "Si alguien me hubiera dicho que una nave extraterrestre había aterrizado delante de la alcaldía, no creo que me hubiera sorprendido más".

En declaraciones a la AFP, explica que eligió las matemáticas "por necesidad". "A los 15 años sufrí múltiples desprendimientos de retina y, durante diez años, viví aterrorizado por la posibilidad de quedarme ciego".

Para sobrellevarlo, y porque no podía "salir a correr con mis amigos", se sumergió en su trabajo. Su padre era profesor de matemáticas, asignatura a la que se dedicó "de forma natural".

"Cuanto más haces matemáticas, más fáciles te resultan", afirma.

De hecho, su rudimentaria página web afirma en inglés que "las matemáticas te dan alas".

Matemático excepcional

En su preámbulo, la Academia Noruega destaca tres de sus contribuciones en campos con títulos oscuros: el supremum de los procesos estocásticos, la concentración de medidas y el cristal de espín, que trata del comportamiento de las impurezas magnéticas en aleaciones metálicas.

"Talagrand es un matemático excepcional y un formidable solucionador de problemas", comentó el presidente del comité del Premio Abel, Helge Holden.

"Ha hecho una importante contribución a nuestra comprensión de los procesos aleatorios y, en particular, de los procesos gaussianos", añadió.

En un comunicado de prensa, el CNRS elogió su trabajo, que permite "comprender mejor cómo y por qué muchos fenómenos se describen mediante la distribución de Gauss".

"Toda nuestra vida se rige por la distribución de Gauss", afirma el organismo público. "El peso de los bebés al nacer, los resultados obtenidos por los alumnos en la escuela y la edad a la que se retiran los deportistas son acontecimientos aparentemente aleatorios que siguen perfectamente la distribución de Gauss".

Michel Talagrand sucede al argentino-estadounidense Luis Caffarelli, galardonado el año pasado con el Premio Abel por su contribución al campo de las ecuaciones diferenciales parciales.

El premio, que lleva el nombre del matemático noruego Niels Henrik Abel (1802-1829) y está dotado con 7,5 millones de coronas (unos 647.000 euros), se entregará oficialmente en Oslo el 21 de mayo.

El premio fue creado a principios de la década de 2000 por el Gobierno noruego, entre otros, para compensar la ausencia de un Nobel de matemáticas.

Donará el premio

Michel Talagrand dijo que donaría todo el dinero de Abel a una fundación que está creando con los 1,2 millones de dólares del Premio Shaw que ganó en 2019.

Esta fundación, dijo, empezaría "dentro de diez años" a conceder su propio premio a los avances en matemáticas.

Antes de Talagrand, el Premio Abel había sido concedido a los franceses Yves Meyer (2017), Mijaíl Leonidovich Gromov (2009, también de nacionalidad rusa), Jacques Tits (2008) y Jean-Pierre Serre (2003).