11/11/2024 · 09:05 AM

La guerra abierta entre el Consejo Presidencial de Transición (CPT) y Garry Conille parece llegar a su clímax. El CPT ha emitido un decreto por el que pone fin al mandato del Primer Ministro. Alix Didier Fils-Aimé ha sido elegido para tomar las riendas del gobierno en sustitución de Conille. Esta decisión ya está provocando reacciones en Haití, donde los retos son muchos y las expectativas de mayor seguridad y estabilidad cada vez más acuciantes.

Con nuestro corresponsal en Puerto Príncipe, Peterson Luxama

El segundo mandato de Garry Conille como Primer Ministro llega a su fin de forma abrupta. Con un decreto impreso, aún no publicado oficialmente, pero ya filtrado. El CPT ha puesto fin al mandato del Primer Ministro. Una disputa con el Consejo Presidencial de Transición sobre una remodelación ministerial habría precipitado su destitución.

El CPT quería eliminar el control del gobierno sobre los ministerios clave, pero Garry Conille se negó a ceder. La cuestión se había vuelto explosiva en el seno del gobierno de transición. Al final, fue el CPT el que se impuso.

Alix Didier Fils-Aimé lo sustituirá

Alix Didier Fils-Aimé, reputado empresario y ex candidato al Senado, ha sido elegido para suceder a Garry Conille como primer ministro. El nombramiento de Fils-Aimé suscita muchas expectativas y acuciantes interrogantes. Para muchos, la prioridad sigue siendo garantizar la seguridad y restablecer un mínimo de control en un país acosado por una creciente inestabilidad.

Garry Conille no ha tardado en reaccionar. En una carta del Gabinete del primer ministro firmada por el primer ministro destituido, pero sin el sello de la institución, denunció la decisión como “inconstitucional e ilegítima”, argumentando que el CPT no tiene autoridad para destituir a un jefe de gobierno fuera del marco legal. En su opinión, esta decisión es contraria a los fundamentos de la democracia y no respeta ni la Constitución ni los acuerdos que rigen el periodo de transición.

Garry Conille, de 58 años, fue nombrado Primer Ministro de Haití el 28 de mayo de 2024. Seis miembros del CPT presentes en las deliberaciones votaron a favor del ex funcionario de las Naciones Unidas.