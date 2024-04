Your browser doesn’t support HTML5 audio

15/04/2024 · 09:07 AM

RFI entrevistó a Frédéric Mertens, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Europea (sede Valencia) sobre el ataque sin precedentes de Irán contra Israel este fin de semana. Es la primera vez que Israel es atacado por otro Estado desde la guerra de Yom Kipur, en octubre de 1973.



RFI: Para algunos, el ataque de Irán contra Israel marca una nueva era en el Medio Oriente. ¿Qué opina de ese ataque iraní, presentado como la respuesta de Teherán al ataque israelí contra el consulado iraní en Damasco, en el que murieron varios altos mandos de los Guardianes de la Revolución, incluidos dos generales?

La respuesta del régimen iraní tras el bombardeo de su consulado en Damasco, Siria, ha sido muy moderada. Un consulado o embajada representa a un país y, jurídicamente, es una extensión territorial del país que representa. El consulado iraní es un territorio iraní bombardeado por Israel en el que se registraron muertes. Desde un punto de vista legal, Irán tenía la facultad de responder de esta manera. Sin embargo, insisto, la respuesta iraní ha sido moderada; solo una base resultó dañada y hubo un herido del lado israelí. La mayoría de los drones y misiles fueron destruidos por la defensa israelí. Al mismo tiempo, Estados Unidos ha instado a Israel a contenerse y reflexionar cuidadosamente antes de responder.

RFI: ¿Irán ha cruzado la línea roja con este ataque?

Sí, este ataque marca un antes y un después. Por primera vez, Irán se ha enfrentado directamente a Israel. No obstante, es importante recordar que Israel inició el conflicto al bombardear instalaciones oficiales iraníes en Damasco.

RFI: ¿Cuáles son los escenarios posibles?

El escenario catastrófico sería que Netanyahu decida no escuchar a nadie e intente, por ejemplo, destruir las infraestructuras del programa nuclear iraní. Las consecuencias de tal acto podrían ser impredecibles a nivel internacional, e Israel estaría gastando su capital de simpatía mientras aumenta su capital de hostilidad.

El segundo escenario sería que la administración Biden y los aliados occidentales, como Francia y el Reino Unido, logren contener la reacción israelí, llevándonos al próximo incidente. Es como un partido de tenis, donde ahora están empatados, y veremos quién será el próximo en actuar contra el enemigo. Para mí, este es el escenario más probable, si bien todas las posibilidades siguen abiertas.

El tercer escenario sería que tanto la administración Biden como los aliados acepten que Israel responda a Irán, pero no atacando su territorio, sino sus intereses. No estoy seguro sobre qué tipo de operación podría ser; podría ser un bloqueo marítimo u otras acciones dirigidas contra los intereses de Irán. Este escenario me parece el más probable.

RFI: Jordania y Arabia Saudita contribuyeron a la defensa de Israel contra Irán. Pensábamos que Israel estaba solo en la región. ¿Qué piensa sobre la implicación de estos países?

Estos países están a favor de los aliados, pero se ven obligados a actuar así debido a sus desacuerdos con el régimen iraní. Irán tiene varios objetivos además de su deseo tradicional de destruir Israel, como establecer su liderazgo basado en su ideología y su visión del Islám aplicado a la vida real. Esto genera tensiones con Jordania y Arabia Saudita. Para Irán, esto es una forma de consolidarse como el único referente predominante en los países de la región.