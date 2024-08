La incursión de un millar de soldados ucranianos en la región rusa de Kursk es una gran provocación de Kiev a Moscú, aunque es poco probable que se prolongue durante muchos días, dice a RFI el ex general francés Jérôme Pellistrandi, jefe de redacción de la revista francesa sobre cuestiones militares 'Defensa Nacional'.



RFI: Algunos observadores subrayan que esta incursión en territorio ruso de un ejército extranjero es la primera desde 1941, aunque a finales de 2023 ya entraron combatientes antirusos. En este caso, en cambio, son soldados ucranianos. ¿Cómo calificaría esta operación?

Es una gran provocación de Kiev a Moscú. Aunque la provocación mayor fue la de Vladimir Putin. El presidente ruso, desde el 24 de febrero de 2022, está librando una guerra contra Ucrania. La operación especial rusa que debía durar unos días ya lleva casi dos años y medio. Por eso, Putin ha tenido que organizar un Consejo de Seguridad. Creo que hay una forma de pánico en el Kremlin porque no son capaces de acabar con esta guerra, que debía durar tres semanas. No han conseguido el resultado que Putin esperaba. El sistema ruso no es muy flexible; es una dictadura. El mando político-militar es incapaz de mostrar flexibilidad. Es incapaz de cambiar en poco tiempo. Lo que han hecho lo están pagando muy caro en términos de soldados rusos que están enviando al frente. Aparte de utilizar muchos soldados, no parece haber una táctica clara.

RFI: ¿Cuál cree usted que es el objetivo de esta incursión de mil soldados ucranianos en territorio ruso?

Es una operación muy interesante porque, actualmente, las fuerzas rusas tienen la ventaja en la región del Donbás. Por el momento, los rusos tienen una dinámica más favorable. Para Ucrania es muy difícil hallar una nueva táctica en este frente de la región rusa de Kursk. Esta operación es una oportunidad para desorganizar el sistema estratégico ruso y, al mismo tiempo, mantener una presión política y mediática sobre los rusos.

RFI: ¿Cuál es el mensaje que están enviando los ucranianos a los rusos con esta incursión?

Es como decirles: "Somos capaces de entrar en territorio ruso. Ustedes lo hacen desde el 24 de febrero de 2022. Pues bien, nosotros también somos capaces de hacerlo". Me parece que los ucranianos están tratando de aprovechar una oportunidad muy interesante, sin que esto implique, de todas maneras, que el objetivo final de Kiev sea llegar a Moscú. Lo que sí están buscando los ucranianos es una situación estratégica más favorable.

RFI: ¿Es posible que Ucrania esté poniendo en peligro la vida de un millar de sus hombres por una operación que podría ser una mera distracción o un golpe de efecto?

No hay que descartarlo, pero estamos hablando de una fuerza blindada muy profesional. Puede ser una oportunidad para infligir muchos daños al ejército ruso. En Kursk hay un punto logístico ferroviario interesante desde el punto de vista militar. Dicho esto, no creo que este ataque, de todas maneras, vaya a prolongarse durante días. En Kursk no hay fortificaciones muy importantes. Los blindados ucranianos pueden llevar a cabo una maniobra táctica interesante. En cambio, en el Donbás, la situación es similar a los enfrentamientos durante la Primera Guerra Mundial.

RFI: Esta incursión también es un mensaje a los occidentales. ¿Cuál puede ser ese mensaje?

Kiev está diciéndole a Europa y Estados Unidos que son capaces de hacer algo en el terreno, capaces de mantener una presión muy fuerte sobre Rusia y, por ende, necesitan apoyo de esos países.

RFI: ¿Y para la opinión pública ucraniana?

Sí, esta incursión es muy importante para el ánimo de la opinión pública de Ucrania. Es una forma de decirles que son capaces de entrar en territorio ruso, y que, aunque durante la primavera la situación táctica fue muy difícil, ahora Ucrania dispone de más artillería. Recordemos, además, que los bombarderos F-16 ya están por llegar. Esto es muy importante para el ánimo de la opinión pública de Ucrania.