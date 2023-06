El acuerdo entre la UE y el Mercosur puede esperar, estima Francia

El acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y los países del Mercosur no está cerca de firmarse, estimó este viernes una fuente diplomática francesa, antes del viaje del ministro francés de Comercio a Brasil. La UE y el Mercosur concluyeron un acuerdo en 2019, tras dos décadas de complejas negociaciones, pero este no se firmó por la inquietud en Europa con la política ambiental del entonces presidente brasileño, Jair Bolsonaro.La relación mejoró con la llegada al poder en enero del líder izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, en sustitución del ultraderechista, pero la UE mantiene su reclamo de incluir el respeto de sus normas ambientales en el pacto con el bloque integrado por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay."En este momento, todavía no hemos llegado a ese punto. Queda mucho trabajo por hacer con los países del Mercosur sobre este tema", dijo esta fuente diplomática, durante una conferencia telefónica con periodistas.En abril en Madrid, Lula y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, --que asumen en julio la presidencia pro témpore de sus respectivos bloques regionales-- manifestaron su deseo de cerrar el acuerdo en 2023."El asunto saldrá" durante el viaje de Olivier Becht, ministro francés de Comercio, a Brasil del lunes al miércoles, reconoció la fuente diplomática, precisando que no iba a "negociar". La Comisión Europea negocia en nombre de los 27 países de la UE.Becht se reunirá con Geraldo Alckmin, vicepresidente de Brasil y ministro de Comercio, así como con Maria Laura da Rocha, secretaria general de Relaciones Exteriores.Tras un inicio de año tenso con la impopular reforma de las pensiones, Francia teme también la reacción de sus agricultores si se logra un acuerdo en 2023, indicó una fuente europea, subrayando que algunos países como España desean avanzar al respecto.Los agricultores europeos --sobre todo franceses-- temen que los productos agrícolas sudamericanos saturen el mercado europeo, máxime cuando las reglas fitosanitarias de producción son menos exigentes que en la UE.Becht, que también visitará Chile miércoles y jueves, busca "reforzar" la asociación estratégica de Francia con ambos países sudamericanos y el lugar de las pequeñas y medianas empresas francesas, según la fuente diplomática.(Con AFP)