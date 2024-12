Por 331 votos, mucho más que la mayoría absoluta requerida, el Parlamento francés destituyó el miércoles al primer ministro Michel Barnier a través de una moción de censura presentada por la coalición de izquierda del Nuevo Frente Popular y apoyada por la extrema derecha de Marine Le Pen. Así, ha caído el gobierno más corto en la historia de Francia. ¿Qué escenarios se presentan ahora? El análisis de Federico Vacas, director del departamento opinión de la encuestadora Ipsos.

Federico Vacas: Es muy difícil predecir cómo va a evolucionar la situación cuando uno mira lo que pasó hace solamente 3 meses, es decir, todo un periodo de negociaciones muy largas entre el Presidente de la República y las distintas fuerzas políticas dando su opinión sobre los potenciales candidatos al puesto de puesto de primer ministro. La situación hoy parece repetirse. Vamos a entrar en una etapa, en principio, en la cual van a iniciarse toda una serie de negociaciones sin que se pueda saber hoy cuál va a ser el resultado. La realidad es que hace 60 años que esta situación no se había producido. Aquí en Francia, el año 62 bajo Georges Pompidou, cuando el Gobierno cae por una moción de censura, la diferencia es que en esa época se podía convocar a elecciones legislativas. Hoy no se puede, hay que esperar al 8 de julio, con lo cual continuamos en un periodo de fuerte inestabilidad política aquí en Francia.

RFI: Usted mencionaba las negociaciones de los últimos tres meses para formar gobierno. Estas fueron consideradas espurias por gran parte de la población que dio su voto al Nuevo Frente Popular, surgida tras la disolución de la Asamblea por parte del presidente Macron y que llegó con una mayoría relativa en los resultados de estos comicios. Consideraban que por tanto deberían tener cargo en el Gobierno. No fue así y, por el contrario, el presidente Macron llamó a la tercera en los resultados de las elecciones. ¿A partir de esto, cuál es la relación, según las encuestas, que pueda ser Ipsos entre los franceses y la democracia con este escenario que se está viviendo desde hace tres meses?

Hemos realizado justamente una encuesta para el diario Le Monde y para el instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po) hace solamente unas semanas que muestran que en este momento hay una baja en la confianza que se le tiene a la clase política, así que ya no estaba en una situación muy favorable. En relación a la democracia, los datos que tenemos están estables en relación hace un año: 65% de los se considera que la democracia es el mejor sistema y un hay un tercio estable, una fuerte minoría, que considera que otros sistemas políticos pueden ser mejores que la democracia. Por el momento no medimos una degradación suplementaria de la imagen del régimen democrático.

La popularidad y la legitimidad de la figura presidencial está siendo cuestionada por la opinión pública…

Por el momento no tenemos datos después del resultado del voto de la moción de censura de ayer. Todavía es muy pronto para para tenerlo. Lo que sí sabemos es que Macron está en un nivel de popularidad muy bajo Hoy en Francia y justamente en esta encuesta que hemos realizado, le hemos preguntado a los franceses si querían que Emmanuel Macron renuncie a la Presidencia de la República. El 52% de los franceses dicen que sí, que quieren que renuncie a la Presidencia de la República. Solamente el 30%, menos de 1/3, están en contra de esta idea de renuncia de Macron. El resto se pronuncia sobre la cuestión, con lo cual tenemos una mayoría relativa de los franceses que piden incluso la dimisión de Macron. Sin embargo, esto no va a resolver nada porque en realidad la renuncia de Macron y la organización de nuevas elecciones presidenciales no cambia fundamentalmente la situación, en el sentido de que el nuevo presidente se va a encontrar con la misma Asamblea Nacional, la misma Cámara de Diputados, porque no se puede convocar otra vez a elecciones legislativas hasta el 8 de julio.

Y el Agrupación Nacional, la extrema derecha liderada por Marine Le Pen, ¿se refuerza, va subiendo ahora en popularidad?

Los últimos datos muestran una cierta estabilidad a un nivel muy alto. Sí, la extrema derecha está en niveles inéditos aquí en Francia. En este último periodo, el antiguo Frente Nacional ha entrado en las negociaciones con el Gobierno como una fuerza política más, y esto ha contribuido sin ninguna duda a banalizar a esta fuerza de extrema derecha, con lo cual se está volviendo una fuerza política como cualquier otra. Maximiza sus posibilidades para obtener resultados electorales todavía mejores que los últimos, ya históricamente altos.