“Lo que pasa en la Franja de Gaza es insoportable”, declaró el secretario general de la ONU, António Guterres, tras el ataque de Israel a una escuela que albergaba a 1.200 palestinos desplazados. 18 civiles murieron, incluidas mujeres y niños y seis empleados de la UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Medio Oriente. RFI habla con la directora de la UNRWA en España.

RFI: No es la primera vez que el ejército de Israel mata a trabajadores humanitarios en sus nueve meses de ofensiva militar desatada tras el ataque terrorista del movimiento Hamás el pasado 7 de octubre. Raquel Martí, usted es directora en España de la UNRWA, son ya 220 los trabajadores de la agencia de la ONU en el enclave palestino que han perdido la vida en estas circunstancias.

Raquel Martí: Es un desprecio flagrante al derecho internacional humanitario y a la propia vida de la población palestina. Como dice, no es el primero y probablemente no sea el último, sino que llevamos sufriendo ataques a escuelas que se convierten en refugios porque la población está desplazada de forma forzosa por parte de Israel y han perdido sus hogares y se refugian en nuestras escuelas. Se supone que bajo la bandera de Naciones Unidas estos refugios se convierten en inviolables. No pueden ser atacados y la población que está allí debería estar a salvo. Pero esto no ha sido así porque desde los inicios de la ofensiva militar sobre la Franja de Gaza han destruido el 70% de las escuelas de UNRWA; y aproximadamente el 90% de estas escuelas estaba destinado a refugio y en ellas han asesinado a más de 500 personas y han herido a más de 1.700, mayoritariamente mujeres y niños.

RFI: La respuesta de Israel ante la cólera que suscitan estos ataques es que el movimiento islamista Hamás utiliza las escuelas como refugio de los terroristas y que por eso Israel los considera un blanco militar y no un blanco civil.

Raquel Martí: En primer lugar, UNRWA no tiene constancia de que allí hubiera, en ninguno de los colegios que ha atacado, integrantes de Hamás. En segundo lugar, la población sobreviviente a estos ataques en ningún momento ha confirmado que allí hubiera más que mujeres y niños, principalmente refugiados en estas escuelas. Por otro lado, no se ha encontrado nunca armamento ni cualquier indicio que pudiera indicar que allí había personas de Hamás. Por otro lado, tengo que decir que en el Derecho internacional humanitario no se permite bajo ninguna circunstancia atacar ningún objetivo en el que esté refugiada la población civil, ya sea una escuela o ya sea un hospital. Además, sumado a esto, habría que decir también que Israel no ha probado en ningún momento que esto hubiera sido así, es decir, no ha probado en ninguno de sus ataques a hospitales ni a colegios que allí hubiese miembros de Hamás. Hay que decir que Israel prohíbe la entrada de prensa internacional que podría constatar estos hechos, ya sea que miembros de Hamás están en las escuelas, como que no lo está, ni tampoco permite las investigaciones independientes de Naciones Unidas, con lo cual realmente Israel podrá decir que hay miembros de Hamás en las escuelas, pero como digo, no está probado y no hay de momento ningún indicio que así lo indique. Y el Derecho internacional humanitario, como digo, lo prohíbe.

RFI: Jordania ha pedido que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas intervenga como parte de la comunidad internacional para proteger al pueblo palestino de estos ataques. Subrayando que estos ataques, dice Jordania, se tratan evidentemente de crímenes de guerra de parte de Israel. El personal humanitario de la UNRWA también ha sido atacado, específicamente los convoyes a cargo de llevar a cabo esta tarea, en medio de la campaña de vacunación de niños contra la polio.

Raquel Martí: Otro de los peligros que amenaza a los niños y a las niñas de Gaza es que se ha propagado por primera vez en 25 años el virus de la polio en Gaza. Esto es debido a la falta de higiene porque Israel no permite la entrada de productos higiénicos dentro de la Franja de Gaza, a la falta de agua potable, porque Israel ha cortado las conducciones de agua potable a Gaza y tampoco permite las cantidades de agua suficientes y ha bombardeado los pozos de agua. Pero también porque las aguas residuales y las basuras se están acumulando a lo largo de toda la Franja de Gaza y es imposible poder retirarlas. Y esto está haciendo que se propaguen de forma alarmante enfermedades como la polio. Con lo cual, dado que es una enfermedad que además no conoce fronteras y también se puede propagar por otras zonas en la región, pedimos a Israel que nos permitiera llevar a cabo una vacunación y que durante esta vacunación pudiera haber pausas humanitarias para poder así llevar a cabo este trabajo y que los niños y las niñas pudieran venir a ser vacunados sin ningún tipo de riesgo, sin que estuvieran bombardeando. La vacunación ha sido un éxito. Tengo que decir, gracias al ingente esfuerzo de coordinación que han hecho todas las agencias de Naciones Unidas y en el caso de la UNRWA por haber podido inocular al 90% de los niños que queríamos vacunar, que eran aproximadamente 640.000.

La zona más complicada era el norte de Gaza, puesto que Israel no permite la entrada a las agencias humanitarias en el norte de Gaza y es una zona de fuertes combates y de bombardeos, y teniendo la autorización israelí, habiendo conseguido coordinar con Israel que autorizara a la UNRWA entrar en el checkpoint que corta el paso. El acceso al norte de Gaza, el convoy, que constaba de varios vehículos blindados, de repente se vio rodeado de tanques y de bulldozers israelíes y empezaron por delante y por detrás a comprimir los vehículos, haciéndolos chocar y teniendo desperfectos. Por esta situación también una excavadora les volcó encima cascotes y restos de los edificios bombardeados también dañando los coches. A lo largo de toda esta situación, los militares israelíes disparaban al aire y amenazaban con sus armas al personal que no le permitían salir de los coches. Y finalmente se llevaron a interrogar a dos funcionarios de UNRWA internacionales. Les estuvieron interrogando durante ocho horas y finalmente nuestros altos directivos pudieron comunicarse con el ejército israelí y desbloquear la situación. Realmente el personal estuvo muy asustado porque en ningún momento sabían cuál iba a ser el desenlace. Sin embargo, al día siguiente volvieron a entrar en el norte de Gaza y pudieron vacunar a 77.000 niños, con lo cual en ningún momento cesaron en su empeño de conseguir los objetivos de vacunación, porque si no, esto va a significar la muerte segura para miles de niños y niñas.